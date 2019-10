Con Moby e Tirrenia l’estate inizia primaAperte le prenotazioni per la prossima stagioneE per chi prenota entro il 31 ottobre C’ la super-offerta auto 1 euro

(Milano, 17 ottobre 2019) – Milano, 17 ottobre 2019 – Con Moby e Tirrenia, l’estate inizia prima.

Aprono oggi infatti le prenotazioni per raggiungere le più esclusive località della Sardegna e della Corsica e le spiagge più belle, programmando fin d’ora, nel migliore dei modi, la propria vacanza.

E così e’ già possibile prenotare i viaggi della prossima stagione, fino al 4 ottobre del 2020, sulle navi del Gruppo Onorato Armatori su tutte le linee di Moby (ad eccezione solamente della Santa Teresa-Bonifacio), mentre per la Tirrenia aprono oggi le prenotazioni sulla Genova-Porto Torres-Genova e sulla Civitavecchia-Olbia-Civitavecchia e, a partire da domani o nei giorni immediatamente successivi, sarà possibile assicurarsi biglietti, cabine e posti auto per tutte le altre linee Tirrenia.

Ma, soprattutto, fedeli all’antico adagio popolare che recita “chi prima arriva, meglio alloggia”, Moby e Tirrenia riservano un eccezionale trattamento di favore a chi prenoterà il proprio viaggio entro il 31 ottobre 2019.

Mai come questa volta, infatti, grazie all’offerta AUTO 1 EURO valida per tutte le partenze dal 1 giugno 2020 al 30 settembre 2020, chi prenota entro il 31 ottobre 2019, avrà un prezzo straordinario, con una tariffa unica per la propria auto al seguito (restano a carico dei vettori le tasse relative all’auto; il regolamento completo della promozione e le norme sulla sua applicazione sono pubblicate sui siti di Moby e Tirrenia) oltre ovviamente a beneficiare di tutti i consueti vantaggi di chi acquista prima i biglietti: certezza di trovare la propria cabina preferita, posto auto assicurato, possibilità di prenotare prima i servizi di bordo e la V class e tutte le classiche caratteristiche che fanno dei viaggi a bordo di Moby e Tirrenia la prima parte della vacanza all’andata e un ulteriore prolungamento della propria villeggiatura al ritorno.

Ma soprattutto il quantitativo di partenze offerto da Moby e Tirrenia e la capillarità dei porti di partenza, uniti alla frequenza delle corse, offre possibilità uniche per i viaggiatori che scelgono queste Compagnie: quasi una “metropolitana” sul mare che permette ai viaggiatori di optare per gli orari più adatti alle proprie esigenze, con corse diurne e notturne, e raggiungere nel più comodo dei modi le proprie località di vacanza preferite.

Insomma, con Moby e Tirrenia, e l’offerta AUTO 1 EURO, si viaggia ovunque, si viaggia meglio e si viaggia spendendo meno. Cosa volere di più?

Ma e’ necessario affrettarsi: l’offerta e’ unica e irripetibile e la data per poter godere della tariffa scontata e’ improrogabile.

Nel calendario di Moby e Tirrenia, l’inizio dell’estate 2020 e’ già oggi.

E fino al 31 ottobre il sole degli sconti e’ ancora più caldo.

Moby, Tirrenia-CIN e Toremar sono Compagnie del gruppo Onorato Armatori, da cinque generazioni sul mare e leader del trasporto marittimo passeggeri e merci. Primo al mondo per numero di letti e primo in Europa per capacità passeggeri, il gruppo occupa oltre 5.000 addetti. Con le tre compagnie, il gruppo Onorato collega Sardegna, Sicilia, Corsica, Malta, Arcipelago Toscano e le isole Tremiti con 48 navi, con circa 41.000 partenze per 33 porti nel 2018. Attraverso Moby Spl, il Gruppo opera nel Mar Baltico offrendo un servizio di crociere tra i porti di San Pietroburgo Helsinki, Stoccolma e Tallinn. I Fast Cruise Ferries del gruppo sono tra i primi al mondo per qualità: Moby e’ stata insignita per il quarto anno consecutivo del Sigillo di Qualità “Nr. 1 oro” 2018/2019 dell’Istituto tedesco Qualità e Finanza per la qualità del servizio offerto, della prestigiosa Green Star sulle due navi ammiraglie ed e’ stata eletta dai passeggeri migliore compagnia di traghetti all’Italia Travel Awards 2017. Al gruppo Onorato, che ha vinto il Business International Finance Award 2016 per l’innovativa operazione di rifinanziamento conclusa, fa capo anche una flotta di 17 rimorchiatori di ultima generazione che forniscono in nove porti italiani servizi quali assistenza alle manovre delle navi in porto e attività di salvataggio. Tramite la controllata Sinergest spa, Moby gestisce la stazione marittima Isola Bianca nel porto di Olbia, mentre attraverso la controllata CPS srl, Tirrenia-CIN opera nel porto di Catania come impresa di imbarco e sbarco rotabili. Nel Porto di Livorno, inoltre, Moby controlla l’Agenzia Marittima Renzo Conti Srl e il Terminal ro/ro LTM autostrade del Mare Srl.

