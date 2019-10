|

UNIVERSITÀ-IMPRESA: AL VIA 7 DOTTORATI DI RICERCA IN AZIENDA PER L’INNOVAZIONE E L’ALTA PROFESSIONALITÀ È l’esito del bando del valore di 700.000 euro promosso da Università di Padova, Assindustria Venetocentro, Unismart, Fondazione Cariparo e Intesa Sanpaolo