Franceschini Cinema italiano cresce ogni anno

Roma, 17 ott. “Questo festival di Roma è una bellissima cosa, cresce ogni anno e cresce il cinema italiano”. Lo ha detto il ministro della Cultura Dario Franceschini, stasera, sul red carpet inaugurale della 14esima Festa del Cinema di Roma.

ANTONIO MONDA – “Sono francamente entusiasta” ha detto il direttore artistico, solcando il tappeto rosso inaugurale della kermesse, la quinta sotto il suo mandato (). ”Più 20% nelle vendite, ventotto location nella città, grandi star, le avete viste, mai tutte insieme così in una sera, grandi film”.

JOHN TURTURRO – ”È bellissimo essere qui, questa è una manifestazione molto vera, è proprio una festa che celebra il cinema”. Lo ha detto all’Adnkronos l’attore John Turturro sul red carpet della festa capitolina. L’attore è a Roma per presentare ‘Jesus Rolls’, pellicola che ha diretto e che interpreta, è uno spin off di ‘Il grande Lebowski’, celebre film dei fratelli Coen che lo vide protagonista. ”Io qui in Italia mi sento a casa -dice Turturro in italiano- ci ho lavorato cinque volte ed è fantastico”.

PIF – ”Sto girando il mio prossimo film, , ma non posso dire di cosa parla, prima vediamo come viene. Ma non è ambientato in Sicilia”. Lo rivela Pif, ospite stasera della serata inaugurale della Festa del Cinema di Roma. Attraversando il red carpet con uno zaino ‘da lavoro’, il regista e attore siciliano si è fermato qualche secondo coi cronisti prima di proseguire verso la sala. ”È una cosa molto bella ogni occasione in cui si parla di cinema, sia per chi lo fa che per chi ci lavora”, ha aggiunto.

