Un fondo a disposizione delle aziende che vogliono partecipare

La Regione del Veneto e il sistema Camerale veneto (Camere di Commercio di Padova, Treviso-Belluno, Venezia Rovigo, Verona e Vicenza), al fine di incentivare la partecipazione delle piccole e medie imprese del Veneto alla manifestazione “AF – L’ARTIGIANO IN FIERA” stanziano un fondo a favore delle imprese che esporranno nell’area collettiva della Regione e del sistema camerale veneto.

ARTIGIANO IN FIERA è l’evento più importante al mondo dedicato all’artigianato e alle piccole imprese e si svolgerà a Fieramilano Rho-Pero dal 30 novembre all’8 dicembre 2019. La partecipazione alla manifestazione è un’opportunità eccezionale in termini di dimensione, visibilità e presenza di pubblico:

o 9 padiglioni

o 340.000 mq di superficie espositiva

o oltre 3.000 stand

o oltre 100 Paesi del Mondo

o 1,2 milioni di visitatori

Artigiano in Fiera rappresenta un grande valore per la promozione della propria azienda ed è il luogo ideale dove creare o consolidare un proprio importante mercato di riferimento. Inoltre, la vendita diretta al pubblico diventa un indicatore utile per giudicare la propria azione di marketing.

I motivi principali per partecipare all’evento sono quindi:

• incontrare il mercato, un pubblico attento, selettivo e che ha capacità di spesa;

• fare un test di mercato al solo costo della partecipazione in fiera. Imparare per crescere;

• comunicare e farsi conoscere ad un mercato ampio. Creare una rete stabile di clienti e passaparola per aumentare le vendite.

L’INVESTIMENTO:

di seguito i costi per le principali tipologie di stand:

• stand preallestito di 09 mq (due lati aperti): € 3.411,00 + IVA

• stand preallestito di 12 mq (due lati aperti): € 4.368,00 + IVA

• stand preallestito di 15 mq (due lati aperti): € 5.325,00 + IVA

I costi si intendono già comprensivi della quota di iscrizione e del pre-allestimento di base (pareti divisorie, moquette, insegna con ragione sociale, illuminazione e presa elettrica).

I costi indicati non comprendono la quota di euro 100,00 per l’assicurazione (copertura all-risks fino a euro 25.000 sul valore totale della propria merce) che sarà invece fatturata da Fiera Milano Spa.

CONTRIBUTO ALLA PARTECIPAZIONE

Il contributo previsto dal BANDO DI CONCORSO PER IL SOSTEGNO ALLA PARTECIPAZIONE DELLE PICCOLE E MEDIE IMPRESE DEL VENETO ALLA MANIFESTAZIONE “AF – L’ARTIGIANO IN FIERA” è pari al 50% delle spese sostenute per gli spazi espositivi, l’allestimento, la quota di iscrizione e l’assicurazione fino ad un importo massimo di 1.600,00 euro.

ISCRIZIONE ALLA MANIFESTAZIONE

1. Compilare la domanda di Ammissione al link: http://afexhibitors.artigianoinfiera.it/

2. Provvedere al pagamento dell’importo indicato in domanda di adesione.

3. Inviare i documenti obbligatori comprovanti la produzione effettuata dalla propria azienda:

• visura camerale aggiornata (2019);

• una selezione di foto dei propri prodotti;

• alcune foto/video del laboratorio e delle principali fasi di produzione (almeno 10 elementi).

Per informazioni:

Ufficio bandi di Confartigianato Imprese Padova

Tel. 049 8206124 – 049 8206119

(Unione Provinciale Artigiani Padova)