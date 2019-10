Giornata di formazione sullo stalking

Sto caricando la mappa …. Sede Campus universitario Ciels

Giorno e Orario

Data – 26/11/2019

Inizio: 09:00 – Fine: 17:00

Luogo

Sede Campus universitario Ciels

Nome dell’Associazione: Psicologo di strada

Recapito telefonico per l’evento:

Email: [email protected]

Sito web: www.psicologodistrada.it

Tipologia:

Stalking come reato-sentinella

Gli interventi di prevenzione e trattamento agli stalkers: analisi giuridica e psico-criminologica

Martedì 26 novembre 2019, dalle ore 9.00 alle ore 17.00

Sede Campus universitario Ciels, via Venier, 200 – Padova

L’associazione Psicologo di Strada gestisce lo Sportello Stalking dal 2010 e ha offerto molte consulenze d’orientamento alle vittime e interventi per gli autori di reato. L’esperienza ha confermato che i comportamenti di molestie e poi di stalking possono essere considerati reati c.d. sentinella, cioè che anticipano condotte lesive e di maltrattamento, anche fino all’omicidio. Diventa fondamentale prevenire e interrompere i comportamenti con interventi giudiziari e di trattamento psico-criminologico per gli imputati di stalking e per gli autori di reato di stalking e di comportamenti aggressivi.

Il Corso è rivolto a Psicologi, Avvocati, Assistenti sociali, operatori del trattamento, operatori delle Forze dell’Ordine, della Magistratura, del Terzo Settore, dei Servizi Sociali, agli studenti universitari e tutti i soggetti a vario titolo coinvolti nel contrasto e prevenzione del reato di atti persecutori.

Intervengono:

– Borile S., Direttore generale Campus universitario CIELS Padova

– Falcone G., Pubblico Ministero, Procura di Padova

– Alborghetti A., Avvocato, Presidente Emerito Camera Penale di Padova

– Baccaro L., Psicologa giuridica, criminologa, Presidente Associazione psicologo di strada

– Selmi C., Direttore Ufficio Locale di Esecuzione Penale Esterna di Padova e Rovigo

– Ubaldi C, Psicologa clinica, criminologa, esperta ex art.80 OP presso CR Padova.

– Corsaro F., Psicologa Psicoterapeuta Sanità Penitenziaria Area Dipendenze- AULSS6 Veneto

– Orazi L., Responsabile di Area pedagogica Casa di Reclusione di Padova

– Osler M., Avvocato, patrocinante in cassazione

Sono stati invitati ad intervenire:

– Fassari P., Questore di Padova, in attesa di conferma

– Funzionario Squadra Mobile Questura di Padova – in attesa di conferma

– Gip – in attesa di conferma

Al termine del corso verrà rilasciato un attestato di partecipazione.

Evento formativo accreditato all’Ordine degli Avvocati di Padova.

È richiesto un contributo d’iscrizione di €.70.00.



PER INFORMAZIONI E ISCRIZIONI

www.psicologodistrada.it – Mail: [email protected]

