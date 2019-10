Sto caricando la mappa …. Villa da Ponte

via Roma 72 – Cadoneghe

Events via Roma 72 – Cadoneghe 45.472192 11.924351999999999

Giorno e Orario

Data – 18/10/2019

Inizio: 21:00 – Fine: 23:00

Luogo

Villa da Ponte

Nome dell’Associazione: Pro loco Cadoneghe

Recapito telefonico per l’evento: 320.3139435

Email:

Sito web: www.venerdimusicali.it

Tipologia:

La tradizionale rassegna di musica da camera dei Venerdì Musicali arriva alla sua diciassettesima edizione. Organizzata dall’associazione Pro Loco Cadoneghe con il contributo del Comune di Cadoneghe e il patrocinio regionale e provinciale, si terrà come sempre nella settecentesca Villa da Ponte-Vergerio a Cadoneghe (Padova).

L’appuntamento conclusivo della rassegna, in programma venerdì 18 ottobre, sarà con il duo Maclé, formato da Sabrina Dente e Annamaria Garibaldi. Il programma comprende alcuni capolavori per pianoforte a quattro mani: le Danze Ungheresi di J. Brahms, brani di Rachmaninov e la Rapsodia in Blu di Gershwin. Il nome Maclé indica cristalli della stessa specie aventi orientamento differente, cristalli geminati a forma di stella e “macchie”. L’idea è quella di rappresentare la versatilità delle due interpreti, sulla base delle specifiche sensibilità artistiche, capace di produrre una fusione sonora e interpretativa.

Tutti i concerti saranno preceduti da un prologo a cura del Liceo Musicale “C. Marchesi” e della Scuola di Musica “Cecchetto” di Cadoneghe. Al termine sarà offerta al pubblico una degustazione dei vini della Cantina Ardenghi.

Inizio concerti ore 21.00

INGRESSO SINGOLO CONCERTO

Intero: euro 8,00 – Ridotto (soci Pro Loco e under 26): euro 6,00

(CSV di Padova)