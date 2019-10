Scuola di teatro Carlo Goldoni -Laboratorio 2019-2020

Sto caricando la mappa …. Teatro Goldoni

Piazza Unità d’Italia,1 – Bagnoli di Sopra

Events Piazza Unità d’Italia,1 – Bagnoli di Sopra 45.1863845 11.88015960000007

Giorno e Orario

Data – 15/10/2019

Inizio: 21:00 – Fine: 23:00

Luogo

Teatro Goldoni

Nome dell’Associazione: Compagnia SottoSopra

Recapito telefonico per l’evento: 049 9579124 // 342 5866004

Email:

Sito web:

Tipologia:

Dalle creature Dantesche alla Commedia dell’Arte. Corso 2019 – 2020 della scuola di teatro Carlo Goldoni di Bagnoli di Sopra.

Programma

Officina di costruzione maschere ed elementi di scena Drammaturgia contemporanea tratta dal XXI XXII e XXIII canto della Divina Commedia di Dante

Docenti: Giorgio De Marchi, Pierdomenico Simone.

Direzione artistica Eleonora Fuser

Le lezioni si terranno tutti i martedì da Ottobre a Giugno presso il teatro Carlo Goldoni di Bagnoli di Sopra, dalle 21.00 alle 23.00.

Martedì 15 Ottobre ore 21.00 incontro di presentazione.

OPERA TEATRALE

Questa ispirazione nasce dal considerare la società oggi, e constatare come i grandi classici raccontino ancora ciò che l’universo

umano, in una sorta di evoluzione effimera, manifesta.

Le creature dantesche, o diavoli popolari, vengono paragonati agli attori comici del 600’, quasi un’origine della Commedia per gli stessi

nomi che Dante utilizza.

Malacoda,Calcabrina,Cagnazzo,Barbariccia,Scarmiglione,Draghignazzo,Ciriatto,Graffiacane,Farfarello,Libicocco,Rubicante,Alichino.

Nell’immaginario popolare vediamo maschere, che agiscono, per salvare l’umanità dai “barattieri”, uomini meschini, cattivi, avidi,

accidiosi, golosi, lussuriosi, (vizi capitali).

Nella 5°bolgia, 8°cerchio dell’Inferno, Dante e Virgilio incontrano queste creature, che per noi diventano pretesto di gioco teatrale

attraverso la costruzione dei vari personaggi, con maschere e strutture sceniche. Il lavoro continuerà con una importante ricerca

drammaturgica, di testi da correlare alla forma fenomenologia del prototipo popolare.

Il laboratorio centrato su tecniche di Commedia, verrà condotto da Pier Domenico Simone ed Eleonora Fuser, mentre la parte di

costruzione, sarà guidata da Giorgio De Marchi.

Sono previste delle uscite per il Carnevale di Venezia, 20 Febbraio (zioba grasso) e in primavera uscite serali in vari locali e piazze.

Gli attori comici come creature, viaggianti, chiamati per espiare le colpe degli spettatori, portando conforto.

Un’esperienza stimolante dal punto di vista culturale e relazionale.

Vi aspettiamo!

(CSV di Padova)