L innovazione della piattaforma EcoStruxure al servizio del Made in Italy Arredo 3 sceglie Schneider Electric

(Stezzano (BG), 14 ottobre 2019) – • Risparmio ed efficienza grazie a monitoraggio e gestione energetica dell’Impianto e possibilità di conoscere i consumi elettrici per ogni lotto di produzione

• Gestione operativa ottimizzata grazie al digitale, con soluzioni in linea con i requisiti previsti dal piano Industria 4.0

• Un’architettura unica per arricchire di efficienza un’azienda che esprime tutti i valori del nostro Made in Italy

Stezzano (BG), 14 ottobre 2019 – Arredo 3 e’ una significativa realtà produttiva del Triveneto, territorio ricco di industrie legate al settore dell’arredo. Il cuore del business di Arredo 3, che ha sede a Scorze’ (VE), e’ la produzione di cucine, che oggi avviene in modo ancora più innovativo ed efficiente grazie all’adozione di soluzioni che consentono di rendere fabbriche ed edifici “intelligenti”, ottenendo vantaggi a 360° e supportando la scelta di mantenere il know how e soprattutto la produzione radicata nel territorio.

L’esigenza di creare una nuova linea di produzione dedicata a semilavorati “custom” (personalizzati) e’ stato il punto di partenza che ha portato Arredo 3 a sfruttare le opportunità del piano Industria 4.0, ricercando tecnologie in linea con i requisiti necessari a sfruttare le agevolazioni: tecnologie connesse e intelligenti, che l’azienda ha trovato nella piattaforma EcoStruxure™ Power di Schneider Electric.

In particolare per far fronte all’ampliamento del business e a crescenti consumi energetici, l’azienda ha deciso il rifacimento della cabina elettrica di media tensione, cui e’ stato connesso anche lo stabilimento creato per ospitare la nuova linea di produzione, definito “Lotto 1”.

La soluzione implementata: EcoStruxure Power

Arredo 3 ha scelto la piattaforma “EcoStruxure Power” di Schneider Electric per realizzare una infrastruttura elettrica connessa e intelligente per la distribuzione in bassa e in media tensione, gestita da un sistema SCADA elettrico per ottenere supervisione, controllo, gestione e monitoraggio delle utenze elettriche.

Questa soluzione ha consentito di ottenere maggiore efficienza energetica nella produzione, in quanto la combinazione con il sistema di controllo di appositi sensori e attuatori (power meter, sganciatori elettronici intelligenti) – installati sui componenti dell’impianto produttivo – permette di gestire in maniera intelligente il consumo dell’energia elettrica in tempo reale: recuperando o rilasciando energia in base allo stato del processo e delle macchine, ottimizzando la distribuzione di energia e minimizzando gli eventuali sovraccarichi.

La piattaforma EcoStruxure integra tutto il sistema di distribuzione elettrica: dai più piccoli interruttori modulari nei quadri di automazione fino alla cabina di media tensione.

Inoltre, il sistema SCADA restituisce informazioni sulle grandezze elettriche delle singole isole produttive, consentendo di attribuire in modo preciso il consumo elettrico specifico al singolo lotto produttivo, così da capire il costo reale a livello di energia del “singolo pezzo” prodotto: un importante valore aggiunto che Arredo 3 cercava e oggi ha ottenuto grazie all’innovazione Schneider Electric, adottando una piattaforma che rientra pienamente nei requisiti previsti dal piano Industria 4.0.

Chi e’ Schneider Electric

In Schneider Electric crediamo che l’accesso all’energia e alle tecnologie digitali sia un diritto umano fondamentale. Vogliamo fare in modo che tutti possano ottenere il massimo dall’energia e dalle risorse a disposizione, facendo sì che il nostro motto “Life Is On” si realizzi ovunque, per tutti e in qualsiasi momento. Forniamo soluzioni digitali per la gestione dell’energia e l’automazione, per l’efficienza e la sostenibilità. Integriamo le migliori tecnologie a livello mondiale, automazione in tempo reale, software e servizi, in soluzioni per abitazioni, edifici, data center, infrastrutture e industrie. Ci impegniamo per sostenere le infinite possibilità di una comunità aperta, globale e innovativa, che condivide con passione la nostra mission e i valori di inclusione e responsabilizzazione. www.se.com/it

