Come funziona il mercato del gioco online

Negli ultimi anni è aumentato in maniera esponenziale il numero dei casino online. Ciò è dovuto a diversi fattori, tra i quali spicca la comodità. Infatti è possibile accedere alle piattaforme di gambling in qualunque momento ed anche in qualunque luogo, basta avere un PC o uno smartphone a disposizione.

Dunque non è più necessario effettuare lunghi e costosi spostamenti per raggiungere i casino terrestri presenti in Italia, che sono tutti dislocati al Nord. Di fatto è possibile giocare online anche quando ci si trova in fila al supermercato o sul autobus per andare al lavoro o per fare rientro a casa. Del resto è importante sottolineare che la mentalità dei giocatori nel corso degli anni è profondamente cambiata.

Infatti il desiderio non è più quello di effettuare sessioni di gioco impegnative, bensì di staccare la testa per qualche istante dalla vita di tutti i giorni. Non a caso le slot machine sono tra i giochi attualmente più apprezzati dai players. Il funzionamento è estremamente semplice: basta puntare ed azionare i rulli. Tutto avviene in pochi istanti, senza dover mettere in atto particolari strategie o competenze.

Casino online legali ed illegali: qual è la differenza?

Ѐ importante sottolineare che non tutte le piattaforme di gioco online sono sicure ad affidabili. Di fatto esistono casino online legali e casino online illegali. Scegliere quest’ultimi vuol dire non poter effettuare transazioni di denaro sicure e mettere a rischio i propri dati personali, poiché non vengono adeguatamente criptati. Fortunatamente oggigiorno buona parte dei portali di gambling disponibili in Italia sono dotati di licenza AAMS, che viene rilasciata dall’Amministrazione Autonoma dei Monopoli di Stato.

Si tratta di un ente che si occupa della regolamentazione, nonché della sorveglianza, di alcuni settori, tra i quali anche quello del gioco online. L’intento è quello di promuovere il gioco responsabile, imponendo delle norme estremamente restrittive. I casino online, prima di essere ritenuti legali, vengono sottoposti a svariati controlli, che continuano anche dopo il rilascio della licenza. Le verifiche che vengono attuate riguardano diversi aspetti, come la correttezza dei software impiegati ed il rispetto delle regole di assegnazione dei montepremi.

Di fatto scegliere un casino online AAMS vuol dire poter giocare senza pensieri, ma anche avere a disposizione degli strumenti utili per giocare in maniera responsabile. Infatti i players che si rendono conto che stanno assumendo comportamenti pericolosi, che potrebbero portare alla ludopatia, possono puntare all’autolimitazione o, nei casi più critici, all’autoesclusione.

Previsioni per il futuro: qual è il destino del gioco online?

Il numero dei casino online, specialmente di quelli legali, è destinato ad aumentare, in quanto l’interesse da parte dei giocatori è in costante crescita. Del resto, se è vero che andare in un casino fisico vuol dire avere la possibilità di godere di una piacevole atmosfera e di entrare in contatto con ambienti esclusivi, non bisogna dimenticare che le piattaforme di gambling stanno investendo una grande quantità di denaro per ingaggiare provider professionisti, in grado di proporre prodotti sempre nuovi ed accattivanti, ma soprattutto sempre più sofisticati e ricercati.

Infatti le ambientazioni, le musiche di sottofondo ed i temi scelti sono curati nei minimi particolari e permettono di rivivere le emozioni che si provano nelle case da gioco terrestri. Inoltre a ciò si deve aggiungere tutti i vantaggi sopra elencati, che portano ad attrarre anche le persone che in passato hanno dimostrato poco interesse per il gioco d’azzardo. Dopotutto la fruibilità è maggiore e, in molti casi, è anche possibile giocare gratuitamente, usufruendo dei bonus di benvenuto che molto spesso i casino online mettono a disposizione dei nuovi iscritti.