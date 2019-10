Colori d’autunno

Sto caricando la mappa …. Galleria Città di Padova

via San Francesco (angolo vicolo Santa Margherita 2) – Padova

Giorno e Orario

Data – 19/10/2019

Inizio: 17:30 – Fine: 17:30

Luogo

Galleria Città di Padova

Nome dell’Associazione: Assarte Padova

Recapito telefonico per l’evento: 389 8949505

Email: [email protected]

Sito web: www.assartepadova.it

Tipologia:

Dal 19 al 31 ottobre 2019

Inaugurazione: 19 ottobre, ore 17.30

Una mostra dedicata all’autunno con i suoi colori, uno spettacolo naturale unico che accende la tavolozza dei pittori di mille colori caldi e tenui, ricca di sfumature di gialli all’arancio ai rossi, ai verdi vescica e ai bruni che segnano malinconicamente l’addio ai lunghi giorni dell’estate. Una stagione fonte di ispirazione per tanti artisti come nella letteratura, nella musica e poesia per esprimere profondi sentimenti. Questa variegata rappresentazione è riscontrabile anche in questa mostra attraverso le opere di pittura e scultura che si differenziano per tendenze o correnti artistiche.

La mostra sarà aperta fino al 31 ottobre 2019

Orario: 16-19,20, chiuso festivi

Ingresso libero.

(CSV di Padova)