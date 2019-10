(Milano, 10 ottobre 2019) – Milano, 10 ottobre 2019 – Grande successo per la serata dei Le Fonti Awards®, tenutasi lo scorso mercoledì 9 ottobre a Palazzo Mezzanotte.

La televisione nazionale di Le Fonti (Le Fonti TV), con le sue oltre 700 ore di diretta al mese e un palinsesto interamente dedicato al mondo del business, della finanza e del legale, ha garantito massima risonanza mediatica all’evento.

La cerimonia di premiazione e’ stata preceduta da un CEO Summit dal titolo “Comunicazione 4.0: Brand Reputation, Influencer e Corporate Social Responsibility” moderato dalla giornalista Debora Rosciani. Sono intervenuti: Nino Carmine Cafasso, Founder, Cafasso & Figli; Geronimo Cardia, Founder e Partner, Cardia e Cardia – gclegal; Elena Midolo, CEO, ClioMakeUp e Franco Fenoglio, Presidente e Amministratore Delegato, Italscania.

Proprio in tema di comunicazione e brand reputation Le Fonti ha omaggiato una delle categorie più fortemente in espansione, quella degli influencer. A ricevere il premio sul palco di Palazzo Mezzanotte: Riccardo Pozzoli, che ha meritato la vittoria come Imprenditore dell’Anno Digital Marketing & Startup Fashion & Food; ClioMakeUp, vincitrice in qualità di Eccellenza dell’Anno Digital Content Beauty; Il Terzo Segreto di Satira, giudicato Web Star Dell’Anno Italian Videomaker Team; i Nirkiop, che hanno ritirato il trofeo Web Star dell’Anno Italian Youtuber Comedy Sketches e Federica Cacciola (alias Martina Dell’Ombra), Web Star dell’Anno Italian Youtuber Irreverent Videos.

Premiate nella categoria Comunicazione e Marketing anche Novavision Group e Kelmer Group, che hanno rispettivamente conquistato la vittoria in qualità di Eccellenza dell’Anno Comunicazione Integrata Dispositivi Elettromedicali ed Eccellenza dell’Anno Marketing Internazionalizzazione. Si e’ poi proseguito con la premiazione di Finlibera come Eccellenza dell’Anno Marketing & Comunicazione Soluzioni Immobiliari e Borgo La Chiaracia Resort & Spa (VRM Italia) come Eccellenza dell’Anno Innovazione & Comunicazione Smart Hotel. Premio ad personam per Maurizio Carvelli (Camplus), che ha ritirato il trofeo CEO dell’Anno Comunicazione & Marketing Student Housing

Importanti riconoscimenti sono stati attribuiti anche nella categoria sostenibilità. La vittoria e’ andata ad Augusto Mitidieri (Sintetica), giudicato CEO dell’Anno Sostenibilità Pharma e Franco Fenoglio (Italscania Italia), valutato CEO dell’Anno CSR Automotive.

La serata e’ stata inaugurata dalla premiazione degli studi e boutique legali e professionali:

CATEGORIA GAMING

È stato assegnato a Cardia e Cardia – gclegal il primo trofeo della serata, lo studio si e’ infatti guadagnato il titolo di Boutique di Eccellenza dell’Anno Gaming.

CATEGORIA FISCALITÀ

Il trofeo Professionista dell’Anno Tax Transfer Pricing e’ stato consegnato a Marco Gaspari (GLTAX Studio Commercialisti e Avvocati).

CATEGORIA DIRITTO SOCIETARIO

Dario Minella (Studio Legale Minella) e’ stato riconosciuto meritevole del titolo di Avvocato dell’Anno Boutique di Eccellenza Restructuring.

CATEGORIA CONTENZIOSO

Danilo Giorgio Grattoni (Twenty Seven Law Firm) ha meritato il titolo di Avvocato dell’Anno Contenzioso e Arbitrati.

CATEGORIA DIRITTO AMMINISTRATIVO

Michele Pezone (Studio Legale Associato Pezone) ha ritirato il premio Avvocato dell’Anno Boutique di Eccellenza Diritto Ambientale

CATEGORIA DIRITTO BANCARIO

Sono risultati vincitori nella categoria Diritto Bancario Legalitax Studio Legale e Tributario e Fabio Civale (Civale Associati), che hanno rispettivamente meritato i riconoscimenti Studio dell’Anno Diritto Bancario Consulenza Contrattuale e Avvocato dell’Anno Boutique di Eccellenza Consulenza Diritto Bancario.

Si e’ quindi proseguito con l’assegnazione dei riconoscimenti alle imprese:

CATEGORIA DIPARTIMENTO LEGALE

Ha ritirato il premio Legal Counsel dell’Anno Emergente Settore Minerario Matteo Lazzaro (Minerali Industriali).

CATEGORIA INNOVAZIONE

F.lli RazetoeCasareto e Nicolosi Trasporti hanno rispettivamente trionfato come Eccellenza dell’Anno Innovazione & Leadership Accessori e ricambi per imbarcazioni di lusso ed Eccellenza dell’Anno Innovazione Green Transport, mentre Argos Vip Private Handling e Warian sono stati riconosciuti come Eccellenza dell’Anno Innovazione & Leadership FBO Provider ed Eccellenza dell’Anno Innovazione Tecnologie Wireless. È stata Affariesteri.it ad essere giudicata Eccellenza dell’Anno Innovazione Internazionalizzazione, seguita da Sirio, premiata in qualità di Eccellenza dell’Anno Innovazione Ristorazione Commerciale. Premio ad personam per Lucia Masullo (Technis Blu), meritevole del titolo di CEO dell’Anno Innovazione Consulenza Organizzativa e di Processo.

CATEGORIA CONSULENZA

Ha vinto il premio CEO dell’Anno Leadership Gestione delle Risorse Umane Nino Carmine Cafasso (Cafasso & Figli).

Le Fonti TV

Le Fonti TV e’ la prima vera live streaming television. Nata nel cuore di Milano, la televisione e’ riuscita in breve tempo ad imporsi nel panorama dell’informazione finanziaria, economica e giuridica. Grazie ad una programmazione ricca di appuntamenti tematici e un’informazione puntuale e rigorosa, Le Fonti TV segue quotidianamente in diretta le principali notizie economiche e politiche a livello internazionale dandone un’interpretazione imparziale ed evidenziandone l’impatto sui diversi settori e il business. Le Fonti TV e’ una realtà affermata, ma in continua crescita che sfrutta il nuovo approccio di TV liquida per espandere il proprio audience. Sono infatti diverse le piattaforme da cui poter vedere la diretta di Le Fonti TV, partendo dal sito dedicato www.lefonti.tv, ma anche su YouTube, Facebook e siti verticali partner.

