Un saluto al Comandante Walter Marcato

Va in pensione il comandante dei dei vigili della Federazione dei Comuni del Camposampierese, Walter Marcato.

Come associazione di categoria e da parte del nostro ufficio territoriale di Camposampiero, desideriamo ringraziare il comandante Walter Marcato per servizio che negli anni ha prestato presso la Federazione dei comuni del Camposampierese.

Un comandante benvoluto che ha sempre avuto la disponibilità all’ascolto e all’attenzione verso il cittadino ed ai commercianti. In particolare, ricordiamo la sua presenza nei momenti di picco della microcriminalità che in passato abbiamo avuto. Abbiamo sempre molto apprezzato le pattuglie straordinarie nei momenti caldi delle festività natalizie.

Giusto quindi è salutarlo con tutti gli onori del caso in Piazza Castello con picchetto d’onore e saluto istituzionale, il prossimo 15 ottobre.

(Confesercenti Veneto Centrale)