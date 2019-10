Torna il Festival “Spettacoli di Mistero” con le visite itineranti de “L’intrepido Belzoni”

3 ottobre 2019

Il via ufficiale sabato 26 ottobre, con l’evento promosso dal Comitato provinciale “L’intrepido Belzoni”. apre l’11.ma edizione del festival dedicato ai luoghi leggendari del Veneto in occasione del “Weekend del Mistero”.

7 eventi in contemporanea nelle città capoluogo apriranno la rassegna, in programma dal 26 ottobre al 1° dicembre prossimo.

A Padova, due inedite visite guidate racconteranno affascinanti misteri e leggende sulle gesta del padovano più famoso al mondo! Giovanni Battista Belzoni è considerato una delle figure di primo piano dell’egittologia mondiale.

Al mattino “tour alla scoperta del Portello di Belzoni tra avventura e realtà”.

La vita dell’Intrepido ragazzo che dal Portello parte per un’avventura senza sosta. Com’era il Portello alla fine del Settecento? Chi i suoi amici? Quali i giochi lungo il fiume Piovego? Quanto era affollato il Portello? Passeggiata lungo il fiume fino all’ex Macello costruito da Giuseppe Jappelli. Il tour si conclude davanti al Centro Culturale Altinate San Gaetano.

Nel Pomeriggio “tour alla scoperta del centro storico sulle orme di Belzoni”.

Alla scoperta dei luoghi frequentati da Belzoni, veri o presunti. Belzonni è mai entrato all’Università? Che cosa cantava sotto le logge di Palazzo della Ragione? Quali ponti superava per raggiungere il centro storico?

DUE I TURNI DI VISITA:

Ritrovo Via Belzoni, 42 – fronte casa natale

– Mattina ore 10.00: tour alla scoperta del Portello di Belzoni tra avventura e realtà.

– Pomeriggio ore 15.30: tour alla scoperta del centro storico sulle orme di Belzoni.

Biglietto unico € 10,00 – € 8,00 soci pro loco.



PER ISCRIZIONI:

invia una mail a [email protected] specificando:

– orario prescelto

– recapito telefonico e indirizzo mail

– numero e nominativo partecipanti



Prenotazione obbligatoria, info:

[email protected] | www.unplipadova.it | Facebook: UNPLI Padova

Tel: 0499303809 | 3285948428

Il festival Veneto Spettacoli di Mistero 2019, è promosso da Regione Veneto, Assessorato all’Identità Veneta e curato dall’Unione delle Pro Loco del Veneto Veneto,

La rassegna farà poi tappa in provincia di Padova con altri 12 appuntamenti organizzati dalle Pro Loco del territorio – Grantorto, Casale di Scodosia, Massanzago – che fanno scoprire luoghi dal fascino misterioso ma anche tradizioni e leggende popolari, tra caccia ai fantasmi, visite guidate, racconti e rappresentazioni di mistero che si rifanno alla tradizione popolare locale.

Il calendario completo del Festival e maggiori informazioni sugli eventi (orari, eventuali ingressi, ecc.) sono disponibili nel sito www.spettacolidimistero.it .

Leggende, tradizioni popolari, luoghi mitici e misteriosi, città che rivelano i loro angoli segreti, con la regia dello scrittore veneziano Alberto Toso Fei in qualità di Direttore Artistico: sono questi gli ingredienti principali dell’annuale Festival. Quasi 120 gli appuntamenti e gli itinerari ricchi di suggestioni nelle 7 province del Veneto che daranno vita ad “affascinanti e misteriosi” eventi: storie di streghe e di demoni, di delitti e misteri secolari, di folletti dispettosi e di fate generose, di antichi tiranni la cui vita sanguinaria è circonfusa di leggenda e di mille fantasmi pronti a essere evocati per raccontare i segreti più nascosti…

(Proloco Padova)