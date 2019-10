Lodadio argento negli anelli e pass olimpico

Mondiali ginnastica

Salgono a 151 gli azzurri qualificati a Tokyo 2020

Stoccarda, 12 ott. (AdnKronos) – Con un esercizio che ha rasentato la perfezione Marco Lodadio ha conquistato a Stoccarda la medaglia d’argento mondiale agli anelli che vale il pass olimpico per Tokyo 2020.

Il 27enne dell’Aeronautica allenato dal tecnico Gigi Rocchini, già medaglia di bronzo ai mondiali di Doha 1998, argento lo scorso aprile agli Europei di Stettino, ha ricevuto dalla giuria 14.900 che lo ha così collocato al secondo posto dietro il turco Ibrahim Colak, che ha totalizzato 14.933. Al terzo posto il francese Samir Ait Said con 14.800.

Gli azzurri qualificati per Tokyo 2020 salgono a 151 (76 uomini, 75 donne) in 21 discipline differenti con 7 pass individuali.

(Adnkronos)