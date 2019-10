Kioene “sperimentale”, Monza vince

Il torneo di Sassuolo si conclude con uno 0-3 a favore dei lombardi. Volpato e Polo i più continui. Mercoledì prossimo ultimo test a Verona



Kioene Padova – Vero Volley Monza 0-3

(19-25, 22-25, 14-25)



Kioene Padova: Polo 5, Merlo 3, Volpato 7, Travica 3, Casaro 8, Randazzo 5, Bassanello (L); Fusaro, Cottarelli, Canella, Bottolo 2, Gottardo 3. Non entrati: Hernandez. Coach: Valerio Baldovin.

Vero Volley Monza: Calligaro 3, Dzavoronok 10, Louati 8, Galassi 10, Beretta 6, Ramirez 9, Federici (L); Goi (L), Capelli, Giani 1, Sedlacek 6. Non entrati: Orduna, Yosifov. Coach: Fabio Soli.

Durata: 22’, 26’, 19’. Tot. 1h 07’

NOTE. Servizio: Padova errori 12, ace 2; Monza errori 14, ace 10. Muro: Padova 6, Monza 7. Ricezione: Padova 29% (15% prf), Monza 57% (30% prf). Attacco: Padova 44%, Monza 51%.



Si conclude per 0-3 la sfida tra Kioene Padova e Vero Volley Monza. Al PalaPaganelli di Sassuolo, coach Valerio Baldovin schiera dall’inizio una Kioene “sperimentale”, dato che oltre agli assenti Barnes, Danani e Ishikawa, i veneti devono fare i conti con i problemi muscolari di Hernandez (non utilizzato) e l’alternanza in campo tra Merlo e Bottolo a causa della recente influenza che ha colpito quest’ultimo. Per i bianconeri è stata però l’occasione di testare alcuni schemi e dare spazio a tutti gli altri giocatori a disposizione. Monza ha fatto decisamente meglio al servizio (5 ace del solo Dzavoronok sui 10 totali di squadra) e in ricezione, con l’ex Louati per la prima volta in campo da avversario (8 punti e 40% in attacco). In casa Kioene le certezze però arrivano al centro, dove Polo e Volpato continuano a viaggiare con buone percentuali in attacco (rispettivamente 60% e 70%).

L’ultimo test stagionale prima dell’avvio del campionato sarà mercoledì 16 ottobre quando la Kioene Padova sarà ospite all’AGSM Forum per la sfida con la Calzedonia Verona (ore 18.30).

IL 20 OTTOBRE INIZIO CON MODENA, IL 27 ARRIVA VIBO. La prima giornata di regular season vedrà impegnata la Kioene Padova nel difficile campo del Pala Panini per la sfida con Leo Shoes Modena (inizio gara ore 18.00). A tal proposito, il Club Elisir sta organizzando un pullman per questa prima trasferta stagionale. Per aderire (prenotazione obbligatoria) si può contattare telefonicamente Marco (327-2578658), Gabriele (349-7153037), Massimiliano (347-4595863) oppure visitare la pagina Facebook del club @ElisirBiancoscudatoElisirMenInBlack.

Da lunedì 14 ottobre, nella sezione Biglietteria-Biglietti del sito www.pallavolopadova.com apriranno le prevendite per la sfida Kioene Padova – Tonno Callipo Calabria Vibo Valentia che si giocherà alle ore 18.00 di domenica 27 ottobre alla Kioene Arena.



Alberto Sanavia

Ufficio stampa Kioene Padova

www.pallavolopadova.com

(Pallavolo Padova)