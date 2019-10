Euro 2020 vittoria e qualificazione per l’Italia

Calcio

Grecia battuta 2-0: gol di Jorginho (62’) e Bernardeschie (77′), azzurri – in maglia verde – alla fase finale

Roma, 12 ott. (AdnKronos) – L’Italia si qualifica con 3 turni di anticipo agli Europei del prossimo anno. Davanti ai 56mila spettatori dell’Olimpico di Roma gli azzurri (in maglia verde) staccano il pass alla fase finale grazie al successo per 2-0 sulla Grecia. Si decide tutto nella ripresa, al 62’ Jorginho porta l’Italia in vantaggio su rigore, al 77′ il raddoppio di Bernardeschi.

La squadra di Mancini è a punteggio pieno nel gruppo J con 7 vittorie su altrettante partite giocate con un bilancio di 20 gol fatti e 3 subiti. E’ la prima volta che l’Italia si qualifica alla fase finale degli Europei con 3 turni di anticipo. La classifica del Gruppo J: Italia 21 punti, Finlandia 12, Bosnia Erzegovina e Armenia 10, Grecia 5, Liechtenstein 2. Con il pari dell’Armenia contro il Liechtenstein, 1-1, l’Italia è certa del primo posto nel girone.

(Adnkronos)