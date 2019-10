Al via la terza edizione del Festival Pro Loco del Veneto!

4 ottobre 2019

Festival delle Pro Loco del Veneto ai blocchi di partenza! Ben 26 le Pro Loco padovane presenti a rappresentare i valori e la cultura della nostra provincia.

Sabato 5 e domenica 6 ottobre andranno in scena tutti i sapori, i colori e le tradizioni della nostra regione. Due giorni all’insegna del folclore, dell’enogastronomia e degli intrattenimenti culturali, tra dimostrazioni di antichi mestieri e laboratori per famiglie.

Sarà inoltre possibile acquistare gli ultimi biglietti della LOTTERIA abbinata alla manifestazione, con estrazione dei premi alle ore 17.00 di domenica.

Saranno oltre un centinaio le pro loco del Veneto che parteciperanno all’evento, ospitato nell’Opificio di Piazzola Sul Brenta, assieme alle delegazioni di ben 10 comitati pro loco regionali da tutt’Italia, per celebrare il mondo UNPLI (Unione Nazionale Pro Loco d’Italia).

In prima linea c’è il Comitato Provinciale Pro Loco di Padova, che cura l’accoglienza turistica con le visite guidate nel territorio, e i cinque Consorzi con 26 Pro Loco locali.

Vini dei Colli Euganei, polenta e renga, prosciutto crudo e salumi locali, patata americana, sfilacci di carne equina, trippe, formaggi, baccalà, biscotti secchi e amari della tradizione la faranno da padrone durante le degustazioni. Ma ci saranno anche pubblicazioni a carattere culturale e depliant sulle diverse località e le loro manifestazioni.

La manifestazione aprirà i battenti sabato 5 dalle 15.00 alle 22.00 e proseguirà domenica 6 dalle 10.00 alle 20.00.

Alle 16 di sabato ci sarà l’inaugurazione del Festival e la cerimonia ufficiale con le principali autorità locali, provinciali e regionali.

60.000 volontari, 535 pro loco venete, più di 5000 eventi l’anno: ecco alcuni numeri del mondo delle associate venete. La piazza si animerà di gruppi folcloristici con filò e cantastorie, bande musicali, compagnie teatrali, rievocazioni d’altri tempi in costumi romani e veneziani, ma vedrà anche la promozione delle attività culturali e turistiche che le pro loco organizzano.

Accanto al lato culinario e della tradizione folcloristica, sono previste visite guidate a Padova, Cittadella e in Villa Contarini a Piazzola Sul Brenta (con un prezzo agecolato di € 7,00 dedicato ad ogni partecipante del Festival).

Spazio anche alle famiglie e ai più piccoli con le attività della fattorie didattiche, spettacolo dei burattini e giochi della tradizione.

(Proloco Padova)