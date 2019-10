“5 appuntamenti x 5 consorzi”: gli incontri del Comitato Provinciale Pro Loco di Padova

2 ottobre 2019

Il Comitato Provinciale delle Pro Loco di Padova incontra tutti i soci delle pro loco territoriali in 5 serate informative che si terranno nei cinque ambiti consortili.

L’attività rientra nel progetto “Gioielli Padovani: pro loco, tesori di cultura, identità, tradizioni” con il sostegno della Regione Veneto.

Riproponendo la positiva esperienza già sviluppata del mandato 2016-2020, il Comitato di concerto con i Consorzi vuole promuovere un road show di 5 appuntamenti nei 5 bacini territoriali di riferimento, con l’obiettivo di riunire tutte le Pro loco in un’occasione di ascolto e informazione per confrontarci direttamente con chi opera sul territorio.

Con l’occasione verranno presentati attività e programmi per il futuro, le prossime pubblicazioni del comitato provinciale pro loco di Padova e, inoltre, saranno presenti esperti e consulenti che daranno risposte e informeranno su importanti aspetti e novità della vita associativa.

Questo il calendario degli appuntamenti:

15 Ottobre: Galliera Veneta, sede Pro Loco, Consorzio Pro Loco del Cittadellese, ore 20.00

23 Ottobre: Legnaro, Corte Benedettina, Consorzio Pro Loco Padova Sud-Est , ore 20.00

28 Ottobre: Pozzonovo, Palazzo delle Associazioni, Consorzio Pro Loco Atesino, ore 20.00

5 Novembre: Vò, Museo del Vino, Consorzio Pro Loco Euganeo, ore 20.00

12 Novembre: Borgoricco, Teatro Aldo Rossi, Consorzio Pro Loco del Graticolato Romano, ore 20.00

L’incontro è dedicato ai presidenti, segretario ed eventualmente ai dirigenti e/o consulenti.

(Proloco Padova)