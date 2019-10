Timeraiser: l’asta d’arte in cui paghi con il volontariato

Padova – Capitale Europea del Volontariato 2020 – ospiterà la prima edizione italiana dell’innovativo format canadese, resa possibile grazie al sostegno del nostro bando Culturalmente. All’asta andranno opere di artisti emergenti, che saranno battute a favore di 12 associazioni non profit locali. Con una moneta di scambio insolita: il tempo.

All’asta andranno opere di artisti emergenti, che saranno acquistate senza denaro, ma con l’impegno di dedicare del tempo a un’organizzazione non profit del territorio.

È questo il meccanismo che contraddistingue Timeraiser, format ideato nel 2003 a Toronto (Canada) e che arriva per la prima volta in Italia. A Padova. Il 26 ottobre 2019.

Il progetto Timeraiser Padova è realizzato dall’associazione Innesti Sociali, con il supporto del Centro Servizio Volontariato provinciale di Padova e il sostegno della nostra Fondazione, che lo ha selezionato attraverso il bando Culturalmente. L’iniziativa inoltre è patrocinata da Comune di Padova, Regione del Veneto, Università degli Studi di Padova e Associazione ALUMNI.

All’asta 20 opere di artisti emergenti

Le 20 opere che parteciperanno a Timeraiser Padova sono state selezionate attraverso una call pubblica lanciata lo scorso marzo, a cui hanno partecipato circa 200 artisti, sia dall’Italia che dall’estero: si va dalla fotografia alla scultura, dalla pittura all’installazione.

Saranno esposte in anteprima sabato 12 e domenica 13 ottobre 2019 allo Spazio Biosfera (via San Martino e Solferino 5/7 | Inaugurazione il 12 ottobre ore 18.00 – Ingresso libero), per permettere ai potenziali acquirenti di valutarle prima dell’asta finale, che si svolgerà il 26 ottobre 2019 nella sede di Uqido (Via Garigliano 52 int. 7) a partire dalle 18.00. L’ingresso è libero con prenotazione.

Ambassador dell’iniziativa è lo street artist Tony Gallo, che ha sostenuto il progetto fin dall’inizio e ha preparato una sorpresa per l’evento finale, che sarà animato anche da una live performance dell’artista Manbott.

La moneta di scambio: il tempo (per fare volontariato)

Oltre a sostenere il lavoro di artisti emergenti (le opere sono state preventivamente acquistate dagli organizzatori), Timeraiser ha come obiettivo la promozione e la valorizzazione del volontariato, a partire dalle comunità locali.

Per questo motivo sono state individuate associazioni attive nel territorio padovano: Fondazione Giovanni Celeghin Onlus, Associazione Down D.A.D.I., MIMOSA ODV, Eligere APS, ALICE per i DCA, Corti a Ponte APS, DOMNA APS, Diaconia Valdese – Servizi d’inclusione, Popoli Insieme ODV, Volontari Amici degli Anziani ODV, Circolo Nadir e Team for Children Onlus.

Il Centro Servizio Volontariato provinciale di Padova ha inserito Timeraiser tra gli eventi del percorso di avvicinamento a Padova Capitale Europea del Volontariato 2020.

(Fondazione Cariparo)