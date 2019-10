ECONOMIA CIRCOLARE, COLDIRETTI, UN BUSINESS DA 88 MLD. Scarti del riso per lettiere, pellet di canapa e bioscarpe

Dagli scarti del riso le lettiere per gatti, dal fusto della canapa il biocarburante, dai cartocci di mais le borse per la spesa, dalle capsule del vino gli agrigioielli, dalla cellulosa le scarpe vegetali

Dagli scarti del riso le lettiere per gatti, dal fusto delle canapa il biocarburante, dai cartocci di mais le borse per la spesa dalle capsule del vino gli agrigioielli, dalla cellulosa le s arpe vegetali, anche il Veneto dice la sua sugli esempi di economia circolare a portata di mano presentati oggi al Forum Agroalimentare di Cernobbio organizzato da Coldiretti a Villa D’Este sul Lago di Como.

Dalla birra con pane avanzato ai mobili di fichi d’india, dai cuscini ortopedici con i noccioli di ciliegie alla vernice da uova e latte fino agli agrigioielli, sale a 88 miliardi il valore dell’economia circolare in Italia grazie alla crescita delle attività green che vanno dal riuso delle materie per la produzione di oggetti alla condivisione di beni e servizi, dalla riparazione dei prodotti domestici al trattamento dei rifiuti e alla raccolta differenziata.

Quanto emerge da una analisi Coldiretti su dati Ambiente Italia diffusa in occasione dell’apertura del “Salone dell’Economia Circolare” è un quadro variopinto di esperienze imprenditoriali più innovative legate al Green New Deal della manovra economica del Governo con gli interventi salva clima.​

(Coldiretti Veneto)