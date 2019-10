Il prof. don Riccardo Battocchio nuovo rettore dell’Almo Collegio Capranica

«A nome della comunità accademica della Facoltà teologica del Triveneto – docenti, studenti, personale addetto – oltre che mio personale esprimo al prof. don Riccardo Battocchio le più vive felicitazioni per il nuovo servizio ecclesiale cui è stato chiamato.

Il nuovo incarico gli richiede di essere a Roma in tempi brevissimi per assumere presto la responsabilità di rettore dell’Almo Collegio Capranica, una peculiare comunità formativa di seminaristi e di preti inviati a Roma per studiare presso le pontificie università romane.

La Facoltà teologica del Triveneto con questa partenza non potrà più beneficiare come prima – e ce ne dispiace – della saggezza, intelligenza e disponibilità che don Riccardo in questi anni ha profuso come vicepreside e direttore del ciclo di licenza e ancor più della profonda competenza teologica e culturale che ne hanno fatto uno stimato docente di teologia, apprezzato sia nel nostro mondo accademico e fra i teologi triveneti e italiani sia in diverse articolazioni della vita culturale della diocesi e della città di Padova. Siamo comunque certi che d’ora in poi i doni di cui il prof. Battocchio è portatore fruttificheranno nel suo nuovo campo di lavoro.

In ragione del suo trasferimento a Roma il prof. Battocchio lascia tutti gli incarichi presso la nostra Facoltà, salvo continuare a svolgere per questo anno accademico il corso di Antropologia teologica ed escatologia. Lo ringrazio di cuore per avere accettato di mantenere questo impegno, sperando che anche in futuro la Facoltà possa avvalersi di qualche sua collaborazione.

Buon cammino don Riccardo! Grazie di tutto e auguri di ogni bene e di proficuo lavoro».

mons. Roberto Tommasi

Preside