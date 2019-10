Con New PadovaStar hai il meglio della gamma Mercedes a prezzi scontati e con consegna a domicilio

Un punto fermo verso una nuova evoluzione . Così si descrive New PadovaStar, la concessionaria ufficiale Mercedes, con sede a Cittadella (Pd) e Limena (Pd), che ha rivoluzionato il concetto di acquisto da concessionario auto. Come? Introducendo consegna a domicilio, offerte e promozioni a misura di click e prenotazione online.

New PadovaStar azzera le distanze con i suoi clienti: anche se entrambe le sedi si trovano nella provincia di Padova, la concessionaria si rivolge all’intero pubblico nazionale. I clienti che abitano lontano possono scegliere se farsi consegnare l’auto nella propria città (presso il domicilio o un punto ACI) oppure recarsi personalmente a Padova. In questo secondo caso, vengono rimborsate le spese di viaggio.

Mercedes GLC, Classe E, GLA e tanti altri modelli in promozione con prenotazione online

Oltre ad essere autorizzata alla vendita e l’assistenza di veicoli Mercedes-Benz, New PadovaStar è rivenditore ufficiale di auto usate certificate Mercedes-Benz Certified. Sono disponibili gli ultimi modelli Mercedes, come il Mercedes GLC (attualmente in offerta Mercedes GLC prezzo da 45.900 euro), Classe GLC Coupé, GLA Mercedes, Classe CLA Coupé e Classe E.

Un altro punto di forza sono i prezzi. Vengono proposte numerose promozioni sui modelli Mercedes a condizioni competitive. Ogni mese New PadovaStar offre una selezione di auto a prezzi irripetibili, l’offerta è denominata Prezzi Super e prevede l’applicazione di prezzi reali (non vincolati a permuta o promozione finanziaria).

La prenotazione online è disponibile sia per le auto nuove che per quelle usate, anche in promozione. La procedura è semplice: il cliente paga un acconto di 250 euro e per tre giorni lavorativi l’auto di suo interesse rimane bloccata, ovvero esclusa dalle trattative con altri potenziali acquirenti. In questo modo il cliente ha il tempo per provare l’auto e riflettere sull’acquisto. E se non dovesse comprarla, ha diritto al rimborso dell’acconto.

Il personale di New PadovaStar, sempre pronto a rispondere a qualsiasi richiesta di informazioni, mira alla soddisfazione del cliente e si impegna a guidarlo nella migliore esperienza d’acquisto possibile. Lo confermano le oltre 300 recensioni verificate rilasciate dai clienti sulla piattaforma eKomi, che assegna alla concessionaria un punteggio eccellente: 4.7 su 5.

È possibile contattare la società utilizzando gli appositi form presenti sul sito padovastar.it, via WhatsApp, via e-mail oppure chiamando i seguenti numeri 049 9417711 (sede di Cittadella), 049 8848999 (sede di Limena). Gli showroom sono aperti dal lunedì al sabato.