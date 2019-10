Belluno: caso di ‘dengue’ in città, nessun rischio di contagio

Belluno, 9 ott. (AdnKronos) – Un caso di “dengue”, malattia infettiva tropicale, è stato riscontrato oggi in città: la comunicazione è arrivata in mattinata al Sindaco di Belluno, Jacopo Massaro, dall’Ulss 1 Dolomiti. Subito si è attivata la macchina sanitaria e organizzativa: «Ho firmato un’ordinanza contingibile e urgente per motivi di sanità pubblica, per permettere alla ditta specializzata che si occuperà della disinfestazione di poter operare», spiega Massaro.

Le operazioni di disinfestazione interesseranno un’area di almeno 100 metri nella zona di Via Giorgetti: “Si tratta di un caso di “malattia di importazione”, cioè di una persona bellunese che ha contratto la malattia durante un viaggio all’estero in zone endemiche. – spiega il sindaco – Ci tengo a sottolineare che il rischio di contagio è molto basso, perché la “dengue” viene trasmessa solamente attraverso la puntura infetta della zanzare tigre”.

