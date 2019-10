Formazione gratuita per i giovani tra i 18 e i 29 anni che vogliono avviare un’impresa

Si chiama “Yes, I start Up”, il nuovo progetto di UPA FORMAZIONE, realizzato in collaborazione con l’Agenzia Nazionale per le Politiche Attive del Lavoro e l’Ente Nazionale per il Microcredito.

L’obiettivo? Indirizzare i giovani partecipanti, tra i 18 e i 29 anni, nel mondo dell’autoimprenditorialità.

Questo percorso di formazione, che si terrà tra i Mesi di novembre e dicembre 2019, presso la sede di Upa Formazione, a Rubano, è previsto per preparare i ragazzi su come richiedere finanziamenti, da 5.000 euro fino ad un massimo di 50.000, inclusi nel PON-Fondo SELFIEmployment.

Per chi fosse interessato ad avviare un proprio progetto di auto impresa in qualsiasi settore, questo corso di formazione fa al caso suo!

I requisiti per partecipare, oltre all’età, 18-29 anni e alla voglia di mettersi in gioco, sono:

essere iscritti/e a Garanzia Giovani, non essere già coinvolti/e in altre iniziative dello stesso PON ed infine, essere disoccupati e non seguire alcun programma di formazione.

Yes, I start up si suddivide in due fasi.

La prima, della durata complessiva di 60 ore, che si svolgerà nel mese di novembre, avrà un’impronta più teorico-pratica, che mirerà a formare figure professionali con competenze manageriali.

La seconda invece, della durata totale di 20 ore, nel mese di dicembre, sarà più progettuale con consulenza ed assistenza tecnica per la stesura del proprio piano di impresa e la formulazione del progetto per ottenere i fondi sopracitati.

I corsi si terranno sempre dalle 9.00 alle 12.30 e dalle 13.00 alle 14.30 nelle date:

5-6-7-11-12-13 -14- 18-19-21-26-27 novembre e dal 2 al 5 dicembre.

Per iscriversi al corso c’è tempo fino a Lunedì 14 ottobre 2019.

Per info e richiesta modulo di adesione contattare:

Andreotti Sonia

0498759777

(Unione Provinciale Artigiani Padova)