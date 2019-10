Franceschini e la sua collega greca vogliono Erasmus Cultura

Il titolare del Mibact ha incontrato la sua omologa di Atene Lina Medoni



Roma, 9 ott. (AdnKronos) – Italia e Grecia porteranno congiuntamente al tavolo del consiglio dei ministri della cultura europei a novembre una sorta di Erasmus Cultura. E’ uno dei frutti dell’incontro che il ministro dei Beni e delle attività culturali e del turismo, Dario Franceschini, ha avuto oggi con la ministra greca della Cultura e dello sport, Lina Mendoni. I due ministri hanno condiviso la necessità di una reciproca collaborazione per la promozione e il sostegno alle industrie culturali creative e agli scambi tra i giovani artisti, una necessità da cui deriva appunto l’idea di un Erasmus Cultura.

Nell’incontro bilaterale che ha preceduto l’inaugurazione della mostra ‘Pompei e Santorini. L’eternità in un giorno’ promossa alle Scuderie del Quirinale dal parco archeologico di Pompei e dalla Soprintendenza per le Cicladi, la ministra Mendoni, riferisce il Mibact ,”ha manifestato grande apprezzamento per la misura dell’Art Bonus, chiedendo informazioni sul suo funzionamento e sui risultati finora raggiunti per poterne valutare l’introduzione nell’ordinamento ellenico. Per la Grecia si tratta di un modello virtuoso di fiscalità di vantaggio in favore della cultura da replicare”.

Franceschini e Mendoni hanno poi ricordato la collaborazione tra Italia e Grecia nel contrasto al traffico illecito di beni culturali, forte del memorandum di intesa siglato a Corfù nel 2017 in occasione del primo vertice intergovernativo. Una cooperazione che vede il pieno coinvolgimento del Comando Carabinieri Tutela Patrimonio Culturale, con molteplici attività di recupero e restituzione di opere rubate e di addestramento delle forze di polizia greche. I due ministri hanno infine ricordato il prezioso ruolo della scuola archeologica di Atene negli scambi di saperi e conoscenze in campo scientifico e culturale.

