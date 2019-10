Festival Nazionale del Commercio Equo e Solidale

Mappa non disponibile

Data – 11/10/2019 – 13/10/2019

Inizio: 12:00 – Fine: 20:00

Nome dell’Associazione: Tutta un’altra cosa

Recapito telefonico per l’evento: 3496680001

Email:

Sito web: www.tuttaunaltracosa.it

Tre giornate di commercio equo ed eventi basati su valori e obiettivi di sviluppo sostenibile sanciti dall’Onu nel programma “Agenda 2030” e che nel nostro territorio hanno generato da tempo importanti esperienze concrete, da AEres, a Fairtrade, a Venetex.

Venerdì 11 ottobre

Ore 12.00 Apertura e saluti istituzionali presso la sala comunale Caduti di Nassirya, adiacente a piazza Capitaniato

ore 15.30-17.15 Acquisti Sostenibili /Fair Procurement/Enti Locali / Territori Equosolidali/SDG’s(Sala Sartori – Palazzo Liviano )

Intervengono: Marco Mascia – UNIPD, Arturo Lorenzoni – vicesindaco Padova,

presidente Agenda 21 Italia; Chiara Gallani – assessore ambiente Comune Padova; Paolo Pastore –

direttore Fairtrade Italia; Silvano Falocco – Ecosistemi; Gabriella D’Amico Ass. Botteghe del Mondo, .

Ore 17.30-18.45 Microcredito in Africa Interviene Gabriele Giulietti, Responsabile Relazioni

Istituzionali ed Internazionali di Banca Etica(Sala Caduti di Nassirya)

Ore 18.45-19.30 Presentazione del circuito di credito commerciale Venetex a cura di Venetex (Sala

Caduti di Nassirya)

Sabato 12 ottobre

ore 9.30-11.30 Evento con scuole e studenti (sala Edicole prospiciente Piazza Capitaniato)

organizzato con la collaborazione di Fairtrade Italia, Unipd, Comune di Padova: workshop e visita

studenti alla Fiera

ore 15:00-16.30 L’educazione salverà il pianeta? (Sala Caduti di Nassirya). Intervengono rappresentanti di : Associazione Botteghe del Mondo, Aiab Veneto, Informambiente, Biodistretto Colli Euganei, Icea (Istituto di Certificazione Etica ed Ambientale).

Incontro/tavola rotonda per presentare le iniziative (realizzate e future) del territorio collegate

all’obiettivo 4 (Istruzione di Qualità), 11 (Città e Comunità Sostenibili) e 12 (Consumo e Produzione Responsabili) dell’Agenda 2030.

ore 16:00-18:00 laboratori Orto in cassetta (in piazza Capitaniato vicino all’edicola) sull’agricoltura

biologica in collaborazione con Aeres Venezia per l’Altraeconomia.

ore 18:00 Presentazione progetto Funky Tomato (Sala Caduti di Nassirya) a cura OxfamItalia.

Domenica 13 ottobre

ore 11.00- 13.00 Assemblea soci Associazione Botteghe del Mondo (Sala Caduti di Nassirya) e a seguire presentazione progetto a cura bottega Ad Gentes

ore 16:00 laboratori Orto in cassetta sull’agricoltura biologica in collaborazione con Aeres Venezia per l’Altraeconomia in piazza Capitaniato (vicino all’edicola).

ore 15.30 “Tessuti Vissuti”, Laboratorio per corpi e vestiti. (Sala Caduti di Nassirya)

ore 19.30 “Shame in Italy: Diritti? No, grazie” performance di danza di e con Simona Argentieri (Sala Caduti di Nassirya). Eventi a cura di Angoli di Mondo Coop. Sociale, in collaborazione con Veneto Equo.

Nel pomeriggio del sabato e della domenica saranno presenti gli artisti di strada con le loro performance in piazza Capitaniato.

(CSV di Padova)