C’è bellezza in ogni cosa. Esperienza di movimento

Si fa un gran parlare di benessere, stress, qualità della vita e sempre più spesso si va alla ricerca di ricette miracolose per stare un po’ meglio. Ma non sempre la soluzione è all’esterno. Le culture millenarie e gli uomini e le donne di profonda spiritualità ci insegnano che quando ci si mette in ascolto di sé stessi attraverso la mente e il proprio corpo, si arriva a quella dimensione interiore che ti fa scoprire pace e benessere.

C’è bellezza in ogni cosa vuol essere un’esperienza che attraverso il movimento del proprio corpo, mette in contatto con quell’interiorità nascosta e profonda, e fa comprendere che le parole e i gesti di Gesù non possono essere compresi, se non dentro ad una dimensione corporale.

Adulti e bambini, genitori e figli insieme, al di là delle differenze di lingua, cultura e credo religioso per scoprire quella comune impronta divina ed eterna con la quale siamo stati creati.

C’È BELLEZZA IN OGNI COSA si tiene nel Centro parrocchiale di Limena il 12 e il 19 ottobre dalle 10 alle 13 e dalle 14,30 alle 17,30.

Quota d’iscrizione di 50 € a persona.

(Diocesi di Padova)