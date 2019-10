Tutti Matti per il Riso 2019

Sto caricando la mappa …. Piazza delle Erbe sabato 12 ottobre – Piazza Duomo domenica 13 ottobre

Piazza delle Erbe, Piazza Duomo – Padova

Data – 12/10/2019 – 13/10/2019

Inizio: 00:00 – Fine: 23:59

Piazza delle Erbe sabato 12 ottobre – Piazza Duomo domenica 13 ottobre

Nome dell’Associazione: Progetto Itaca Padova Onlus

Recapito telefonico per l’evento: 0498755597

Email: [email protected]

Sito web: www.progettoitaca.org

Sabato 12 e domenica 13 ottobre, in occasione della Giornata Mondiale della Salute Mentale promossa dall’OMS, Tutti Matti per il Riso si svolgerà in più di 70 piazze in 19 città italiane.

A Padova saremo in Piazza delle Erbe sabato 12 e in Piazza Duomo domenica 13.

In queste giornate sarà possibile incontrare i volontari di Progetto Itaca e sostenerne le attività con una donazione a fronte della quale verrà offerta una confezione da 1kg di pregiato riso Carnaroli. Per rendere ancora più speciale questo gesto di solidarietà, in regalo una semplice ma gustosa ricetta dei nostri volontari per realizzare un delizioso risotto “super veloce”.

Con i fondi raccolti Progetto Itaca potrà continuare ad offrire servizi gratuiti di ascolto e supporto a chi soffre di disturbi mentali e alle loro famiglie.

“L’evento vuole essere un forte messaggio contro stigma e pregiudizio che ancora accompagnano i disturbi della Salute Mentale”, sottolinea Ughetta Radice Fossati, Segretario Generale di Fondazione Progetto Itaca Onlus. “In questa edizione 2019 vogliamo scandire, in modo ancora più energico, che soffrire di depressione, ansia, attacchi di panico e psicosi non è, e non deve essere, un motivo di vergogna. La missione di Progetto Itaca è proprio lottare contro lo stigma e il pregiudizio in una visione di reale integrazione”.

(CSV di Padova)