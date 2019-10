Lo spirito dello yoga

Sto caricando la mappa …. Ex Scuderie

Piazza Napoli 41 – Padova

Piazza Napoli 41 – Padova

Giorno e Orario

Data – 13/10/2019

Inizio: 09:30 – Fine: 19:30

Luogo

Ex Scuderie

Nome dell’Associazione: Coordinamento Veneto YANI

Recapito telefonico per l’evento: 347 3638884

Email: [email protected]

Sito web:

Tipologia:

Una giornata organizzata dal coordinamento regionale Veneto per conoscere lo yoga attraverso la partecipazione a lezioni gratuite.

Domenica 13 ottobre 2019 – Dalle 9.30 alle 19.30

Padova – Sale ex Scuderie, Fornace Carotta, Piazza Napoli 41 (Quartiere Sacra Famiglia – Bus n.5)

Le lezioni di Yoga avranno come fulcro i principi che stanno alla base dello Yoga classico, Yama e Niyama, introdotti dai singoli insegnanti come parte integrante della pratica da loro proposta. Per partecipare sarà necessario prenotarsi contattando i singoli insegnanti. È possibile prenotarsi anche per più di una lezione.

Sarà necessario portare con sé un tappetino per la pratica, eventualmente un cuscino o mattoncino per la posizione seduta e un plaid per il rilassamento. Si consiglia un abbigliamento comodo. Si raccomanda la cortesia di essere puntuali per permettere l’entrata e l’uscita ordinata dalle sale.

“Tavoli di informazione”: gli insegnanti di yoga Yani saranno a disposizione per rispondere alle vostre richieste, fornendo, ove possibile, indicazioni di materiali di approfondimento.

Scarica il programma completo

(CSV di Padova)