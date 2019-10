VeNetWork cede il 63% di Circuito Venetex a Sardex

Gli studi Campeis, Orrick e Berto hanno assistito le parti nell’operazione.

VeNetWork Spa ha completato la cessione del 63% di Circuito Venetex Srl, circuito di credito commerciale veneto, a Sardex, il circuito nato nel 2010 in Sardegna e che si è ramificato in tutta Italia, con una serie di “circuiti gemelli” oggi presenti in 13 regioni. Non ci sono euro, ma crediti (ogni credito Venetex vale esattamente un euro), che servono sia a offrire che a pagare beni o servizi.

Lo studio Campeis, con un team guidato dal socio Massimiliano Campeis, ha assistito VeNetWork nella cessione.

Sardex è stata assistita dallo studio legale Orrick con un team composto da Attilio Mazzilli, partner, Alessandro Vittoria, of counsel, Livia Maria Pedroni, managing associate e Angelo Timpanaro.

Venetex è stata assistita anche dal commercialista Renzo Berto dello studio Berto.

