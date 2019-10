Stampanti multifunzione green un trend in forte crescita

(Padova, 4 ottobre 2019) – Padova, 4 ottobre 2019 – La vendita delle stampanti green, ovvero quelle stampanti per le quali l’intero ciclo produttivo e di vita e’ stato progettato in modo da ridurre al minimo le emissioni di CO2 e i cui toner sono composti impiegando biomasse naturali, abbattendo al minimo l’impatto ambientale, ha registrato un aumento nell’ultimo periodo.

In questo contesto, Schiavon Sistemi, ha annunciato di voler dare sempre più spazio alla vendita ed al noleggio di apparecchi e consumabili eco-sostenibili: del resto, nei servizi di noleggio e assistenza di stampanti e multifunzione essa rappresenta un consolidato punto di riferimento, provvedendo già da anni a selezionare le migliori marche, che si sono a distinte sul mercato per l’innovatività e l’affidabilità delle macchine.

L’azienda padovana risponde alle esigenze di risparmio ed ottimizzazione che sempre più clienti richiedono, mettendo in campo un servizio di noleggio e assistenza di stampanti multifunzione da ufficio con associata consulenza tecnica, in modo da costruire ed ottimizzare l’offerta sempre in base alle specifiche necessità del singolo cliente.

La filosofia di Schiavon Sistemi, infatti, si basa su un approccio consulenziale quasi sartoriale che, attraverso un’analisi preliminare precisa ed accurata, permette di individuare la soluzione adeguata alle reali esigenze del cliente. Questa metodologia porta ad una gestione realmente intelligente dei costi di stampa e ad un risparmio considerevole, soprattutto sul medio e lungo periodo.

Alla vendita di stampanti multifunzione su schiavonsistemi.itsi affiancano ulteriori servizi che l’azienda fornisce. Non solo stampanti ad alte prestazioni, dunque, ma anche e soprattutto servizi ad alto valore aggiunto, come quello di smaltimento toner: e’ questa la rivoluzione messa in campo.

Il noleggio, invece, e’ la soluzione ideale per tutte le realtà che preferiscono evitare investimenti in un’unica soluzione e sfruttare la convenienza di un servizio che prevede, inclusi in un canone mensile, consumabili, pezzi di ricambio e assistenza.

Il monitoraggio da remoto degli apparecchi di Schiavon Sistemi, infatti, permette ai clienti di non preoccuparsi più del proprio parco stampanti. I tempiu’ di fermo stampa sono azzerati, in quanto si garantisce la più che pronta consegna di materiali da consumo e di ricambio: per esempio, il toner sostitutivo arriva al cliente prima che quello in uso si esaurisca. Gli interventi sono immediati, grazie al collegamento delle stampanti multifunzione ai server dell’azienda (nel pieno rispetto della privacy e della sicurezza, in quanto i dati vengono sempre criptati).

Gli alti standard di servizio sono garantiti dal costante aggiornamento del personale tecnico, e dall’alta qualità delle stampanti multifunzione disponibili nell’offerta di Schiavon Sistemi, come quelle di casa Konica Minolta, pluripremiate dall’ente indipendente Data Master Labs, specializzato nella valutazione e nei test sulle apparecchiature da ufficio. La nuova gamma i-Series, presentata dall’azienda lo scorso giugno, e’ stata pensata proprio allo scopo di accrescere e migliorare ulteriormente la produttività e la connettività degli uffici: questi prodotti, infatti, sono dotati di un’assistenza intelligente all’avanguardia, in grado di garantire tanto un servizio di auto-individuazione di eventuali problemi, quanto l’abbattimento dei tempiu’ di inoperosità.

La svolta green rappresenta un valore aggiunto, una dimostrazione dell’innovazione in casa Schiavon Sistemi, che permette alle aziende non solo di approfittare di consumi minimizzati, ma di trarre tutti i vantaggi fiscali che una gestione eco-sostenibile comporta.

La crescente richiesta di prodotti attenti all’ambiente e’, infatti, destinata a cambiare profondamente il mercato globale, sia del lavoro sia delle merci vere e proprie, motivo per cui, compiendo la propria rivoluzione verde, la società padovana dimostra ancora una volta di volersi proiettare verso il futuro, investendo nell’offerta, nella qualità e nelle persone.

Per maggiori informazioni:

Schiavon Sistemi Srl – Tel. 049 77 25 18; [email protected]

Via S. Pellico, 3A 35129 Padova

Sito web: https://www.schiavonsistemi.it/

Comunicato a cura di: Img Solutions srl

(Immediapress – Adnkronos

Immediapress e’ un servizio di diffusione di comunicati stampa in testo originale redatto direttamente dall’ente che lo emette. Padovanews non e’ responsabile per i contenuti dei comunicati trasmessi.)