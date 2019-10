Sto caricando la mappa …. Società San Vincenzo De Paoli

Via Bressan 6 – Padova

Events Via Bressan 6 – Padova 45.4211685 11.886262299999999

Giorno e Orario

Data – 19/10/2019

Inizio: 09:30 – Fine: 17:30

Luogo

Società San Vincenzo De Paoli

Nome dell’Associazione: Almanara cooperativa sociale

Recapito telefonico per l’evento: 347 2605869

Email: [email protected]

Sito web:

Tipologia:

Azione del Progetto finanziato dalla Regione del Veneto con risorse statali del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali “Comunità Accoglienti Comunità Solidali”.

I confini del bere:

Giornata di sensibilizzazione sulle problematiche alcol-correlate rivolta alla popolazione migrante

Sabato 19 ottobre 2019 dalle ore 9,30 alle 17.30

Società San Vincenzo De Paoli Via Bressan 6 – Padova (a destra della chiesa dell’Arcella Fermata tram Arcella)

Il consumo e l’abuso di sostanze alcoliche sono influenzati dal contesto culturale, sociale, economico, politico di riferimento. Il danno causato dall’alcol, oltre che al bevitore, si estende alle famiglie e alla collettività, gravando sull’intera società. Attraverso uno sguardo transculturale e un approccio ecologico sociale, si propone una Giornata di sensibilizzazione, informazione e formazione sulle problematiche alcol-correlate rivolta a cittadini migranti allo scopo di accrescere la capacità di lettura e comprensione di comportamenti a rischio individuale e collettivo e di promuovere il benessere comune.

– La partecipazione è gratuita previa iscrizione entro il 16 ottobre 2019

– Lingua veicolare italiano con possibilità di traduzione estemporanea in inglese, francese e arabo

– Ampio spazio alla partecipazione attiva, al lavoro di gruppo e alla discussione

– Attestato di partecipazione finale

DESTINATARI

La Giornata di sensibilizzazione, informazione e formazione sulle problematiche alcol-correlate è rivolta a cittadini migranti, rifugiati, richiedenti asilo, referenti di comunità di stranieri.

CONTENUTI

– Definizione di problema alcol-correlato

– Specificità culturali

– Il consumo di alcool nella popolazione straniera

– Abuso di sostanze alcoliche: quando si nega l’evidenza

– Gestione delle problematiche alcol-correlate: le figure in causa

– Esperienza laboratoriale in piccoli gruppi

– Esercitazioni su casi reali

PROGRAMMA

9.00 – 9,30 Accoglienza e registrazione partecipanti

9,30 – 10.00 Presentazione della Giornata e finalità

10.00 – 11,30 Promozione del benessere e gestione delle problematiche alcol-correlate nella popolazione migrante

11,30 – 12.00 Coffee break

12.00 – 13,30 Lavoro in piccoli gruppi e discussione

13,30 – 14,30 Pranzo (offerto dall’organizzazione)

14,30 – 15.00 Approccio Ecologico Sociale e Immigrazione

15.00 – 15,30 Campagne di sensibilizzazione e visione del materiale informativo di Arcat Veneto

15,30 – 16,30 Esercitazione in gruppi su casi reali e discussione

16,30 – 17.00 Testimonianza “Uscire dal tunnel è possibile”

17.00 – 17,30 Bilancio della Giornata, consegna attestati e conclusioni

La Giornata di Sensibilizzazione sulle Problematiche Alcol-correlate – azione del Progetto finanziato dalla Regione del Veneto con risorse statali del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali “Comunità Accoglienti Comunità Solidali” – è ideata e realizzata grazie a una rete tra soggetti del pubblico, del privato sociale e associazioni di volontariato con l’obiettivo di rendere i partecipanti promotori di benessere e di cambiamento secondo il metodo innovativo della Peer Education.

Per informazioni e iscrizioni: [email protected]

Segreteria organizzativa: Cadigia Hassan – Cell. 347 2605869

(CSV di Padova)