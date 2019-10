Sto caricando la mappa …. Aula magna dipartimento di Sociologia

Via Cesarotti 12 – Padova

Giorno e Orario

Data – 24/10/2019

Inizio: 16:00 – Fine: 16:00

Luogo

Aula magna dipartimento di Sociologia

Nome dell’Associazione: Libera contro le mafie

Sito web: www.libera.org

Se le mafi e fossero solo un’organizzazione economica e politica, o più ancora una semplice organizzazione dedita ai traffi ci illegali, sarebbe semplice per gli organi di contrasto averla vinta. In realtà la forza delle mafi e sta nel capitale sociale delle relazioni che riescono a tessere anche all’interno della società civile.

In generale le mafie promuovono economie che immettono risorse in circolazione e, in diversi casi, distribuiscono posti di lavoro e servizi.

In alcuni contesti poi le mafie sono in grado di sostituire parzialmente lo Stato e le autorità locali nel fornire assistenza sociale a segmenti vulnerabili di popolazione. In questo senso possiamo parlare di criminalfare.

Qui in Veneto le ultime inchieste hanno rilevato come le mafi e non si limitino all’interlocuzione con segmenti del mondo imprenditoriale, ma siano, all’interno di alcune nicchie territoriali, entrate nel corpo vivo delle società locali.

Per questo è opportuno in questa fase riflettere sulla funzione di rassicurazione sociale esercitata dalle mafie.

Programma:

SALUTI

Emanuele Alecci, Presidente Centro di Servizio per il Volontariato di Padova

INTRODUCE

Claudia Mantovan, Università di Padova

INTERVENTI

Ugo Ascoli, sociologo Università Politecnica delle Marche

Valentina Moiso, sociologa Università di Torino – Larco

Giuseppe De Marzo, economista Rete dei numeri pari – Libera

Carmen Vogani, giornalista Associazione Da Sud

COORDINA

Gianni Belloni, Centro per la documentazione e l’inchiesta sulla criminalità organizzata in Veneto

CONCLUDE

Guido Turus, Centro di Servizio per il Volontariato di Padova

(CSV di Padova)