Confesercenti e ANDREA PIZZA organizzano un corso base per pizzaioli.

Prima lezione lunedì 14 ottobre, per un totale di 10 lezioni.

I corsi si svolgeranno presso la pizzeria Andrea pizza.

Per info:

Confesercenti 0444 491112 / [email protected]

o rivolgersi direttamente in pizzeria ANDREA PIZZA.

Ancora pochi posti disponibili.

(Confesercenti Veneto Centrale)