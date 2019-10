CINEMA E FOTO DAVANTI ALLA VETRINA

Dal 21 settembre al 27 ottobre 2019 Padova ospita la prima edizione del Festival Internazionale di Fotografia: Photo Open Up. Le mostre sono situate in varie sedi cittadine con un ricco calendario di eventi imperdibili per gli amanti della fotografia.

Tra le diverse esposizioni, anche i negozianti Padovani hanno voluto dare il proprio contributo.

Sotto la regia di Confesercenti e degli organizzatori, i negozianti di via Umberto I hanno trasformato la via dello shopping di Padova nella via del Fuori Festival del Cinema.

Dal 21 settembre, le fotografie del fotografo padovano Alcide Boaretto, che dal 1994 è presente a tutte le Mostre del Cinema di Venezia e dal 2008 a quello di Cannes, sono esposte nelle vetrine dei negozi e le vetrine sono state allestite a tema.

Ecco quindi che via Umberto si è trasformata in una mostra a cielo aperto in cui si può passeggiare tra personaggi famosi di ieri e di oggi.

Non è la prima volta che i negozianti di via Umberto si distinguono per queste idee creative. Già lo scorso anno, durante Auto e Moto d’Epoca, avevamo inscenato un allestimento a tema motori storici trasformando la via in un vero fuori fiera. Ad inizio 2019, durante la manifestazione Be Comics, avevamo invaso le vetrine con fumetti e personaggi dei cartoni e dei giochi.

Adesso ci aspettano altri due appuntamenti in cui i negozianti non mancheranno di ricorrere nuovamente alla propria creatività: Auto e Moto d’Epoca 2019 e la Festa delle Forze Armate il 4 novembre.

Insomma un modo innovativo per dare nuovo slancio alla via e renderla sempre più accattivante .

Provare per credere.

(Confesercenti Veneto Centrale)