Zed Tennis Club Commodore promosso in serie D3

28 Agosto 2019

Fine Agosto di grandi successi per il prestigioso Circolo Tennistico Commodore Tennis Club di Montegrotto Terme, griffato Zed – Ticketmaster – Diadora.

Dopo due intense e combattute stagioni nel Campionato Nazionale di Tennis D4, il 25 Agosto gli atleti della squadra maschile (in Lorenzo Mazzucato, Marco Greggio, Manuel Ingrassi, Cesare Orler, Francesco Zanon) hanno ottenuto la meritatissima promozione battendo proprio nei campi del circolo termale l’agguerrito team dell’Asd Tennis Ilasi di Verona con punteggio 1/3 – 3/1 doppio spareggio 10/5 al tie-break (Lorenzo Mazzucato 3/6 3/6 – Francesco Zanon 7/5 6/2 – Marco Greggio 6/4 6/0 – Mazzucato-Zanon 6/1 7/5 – doppio di spareggio Mazzucato e Zanon 6/3 5/7 tie-break 10/6).

Un successo meritatissimo se si considera anche l’impegno profuso da una squadra eccellente non solo nell’impegno agonistico, ma anche nelle qualità umane, che sono state decisive per la conquista di questo traguardo: amicizia, lealtà, solidarietà sono elementi che possono, come in questo caso, fare la differenza.

Grande soddisfazione anche per il talentuoso Istruttore del team Erik Garbin, atleta in alta classifica nazionale (2.4) e per il Maestro Federale Giuliano Bisello, Presidente del Circolo Tennistico Commodore e per l’Hotel Commodore, che da anni ospita uno dei club tennistici più apprezzati del Veneto.

Grazie all’affiliazione con Zed e Ticketmaster, il circolo tennistico vanta il coinvolgimento anche di numerosi artisti nazionali ed internazionali.

