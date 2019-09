Hamilton vince davanti a Bottas e Leclerc

F1



Ritiro di Vettel poco dopo il pit-stop al 28° giro per un problema al motore



Sochi, 29 set. – (AdnKronos) – Lewis Hamilton vince il . L’inglese della Mercedes si impone davanti al compagno di scuderia, il finlandese Valtteri Bottas e al monegasco della Ferrari, Charles Leclerc, partito dalla pole position. L’altro pilota della scuderia di Maranello, Sebastian Vettel, si ritira poco dopo il pit-stop al 28° dei 53 giri per un problema al motore. Quarto posto per la Red Bull dell’olandese Max Verstappen, che si lascia alle spalle l’inglese Alexander Albon, suo compagno di squadra e lo spagnolo della McLaren, Carlos Sainz. Hamilton è sempre più vicino alla conquista del suo sesto mondiale, ora guida in classifica con 322 punti, 73 in più di Bottas a 5 Gp dalla fine.

(Adnkronos)