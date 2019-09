Berlusconi: “Siamo stati noi a far entrare nel governo Lega e fascisti”

Il presidente di Forza Italia: “Senza di noi il centrodestra non esisterebbe. Se loro non avessero noi sarebbero una destra estremista. Incapaci di vincere e di governare”



Milano, 28 set. “Siamo stati noi a far entrare nel governo Lega e fascisti. Li abbiamo legittimati noi, li abbiamo costituzionalizzati noi”. Lo ha detto il presidente di Forza Italia, , all’evento ‘Giù le mani dalle pensioni’ al Teatro Manzoni di Milano. “Il centrodestra lo abbiamo inventato noi – ha scandito – Siamo nel centrodestra di cui siamo il cervello, siamo il cuore e la spina dorsale. Senza di noi il centrodestra non sarebbe esistito né esisterebbe. Siamo obbligati a stare nel centrodestra, se loro non avessero noi sarebbero una destra estremista. Incapaci di vincere e di governare”.

“Qualche stupido ha deciso di andare da altre parti, ma spariranno come tutti coloro che ci hanno abbandonati” ha affermato il Cavaliere. “Forza Italia è un partito indispensabile per la libertà – ha sottolineato – Siamo ancora importanti tanto che abbiamo 160 parlamentari. Noi dobbiamo sentirci ancora in campo e dobbiamo dare battaglia nei confronti delle sinistre, Pd e M5S partiti che la libertà probabilmente non l’hanno mai raccontata”.

Per Berlusconi “il centrodestra deve esistere e deve essere unito per vincere le elezioni, ma Forza Italia resta distinta da Lega e gli altri”. “Nella coalizione – ha aggiunto – abbiamo superato tutte le provocazioni che ci sono state fatte, per il bene del Paese. Non siamo populisti, non siamo arroganti, non siamo incolti. Abbiamo studiato e lavorato. Siamo i continuatori e garanti della tradizione occidentale, liberale, democratica, cristiana, garantista. Siamo gli unici ad avere scolpiti i principi dell’occidente. Per noi l’uomo viene prima dello Stato, e questa è la differenza tra noi e loro”.

Ora, secondo il Cavaliere, “siamo di fronte a una situazione più pericolosa del ’94. Li c’erano i comunisti che pensavano di poter entrare nel governo, ma noi glielo abbiamo impedito. Oggi ci sono. C’è un governo che è a più sinistra di sempre. Oggi è un governo delle quattro sinistre, si è aggiunto anche Renzi. Qualcuno ci chiede se abbiamo paura che qualcuno dei nostri vada da Renzi, ma non abbiamo paura perché Renzi lo conosciamo, è uno di sinistra da sempre. Adesso ha commesso un grave errore e ha una grande colpa cioè di essere responsabile dell’accordo tra PD e M5S. Questo governo è frutto di una decisione di Matteo Renzi”.

Poi l’Europa. “C’è una sfida al momento che ci preoccupa che è la dittatura comunista della Cina – ha sottolineato il presidente di Forza Italia – Mi sono presentato in Europa per convincere i colleghi europei dell’entità di questo pericolo”. “Dobbiamo rendere consapevoli gli altri dell’esistenza di questa sfida della Cina – ha aggiunto – E’ una sfida culturale, politica e speriamo che non sia anche militare”. In Africa, “la Cina ha realizzato più di mille opere pubbliche. Si sono presi il 50% del controllo del Pacifico. Il comunismo non si è dato limiti, vuole estendere la sua egemonia in tutto il mondo”.

TI POTREBBERO INTERESSARE ANCHE

(Adnkronos)