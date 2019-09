13° Festa Multietnica “Colori e suoni dal Mondo”

Sto caricando la mappa …. Centro parrocchiale

Via Canonica, 2 – San Giorgio delle Pertiche

Events Via Canonica, 2 – San Giorgio delle Pertiche 45.5418147 11.910382400000003

Giorno e Orario

Data – 06/10/2019

Inizio: 14:30 – Fine: 23:00

Luogo

Centro parrocchiale

Nome dell’Associazione: Colori e Suoni dal mondo

Recapito telefonico per l’evento:

Email: [email protected]

Sito web: www.coloriesuonidalmondo.org

Tipologia:

Nel cuore della festa:

CUCINA ETNICA profumi e sapori dal mondo con piatti tipici e specialità Tuareg, Senegal, Perù, Brasile, Marocco, Italia

TENDA DEL TE’, ARTIGIANATO DAL MONDO

Programma:

Alle 14.30

Laboratorio di biscotti tipici UNGHERESI

Truccabimbi e palloncini per bambini

Alle 16.00

Musiche, canti e balli popolari con il GRUPPO DANZE POPOLARI di S. Giorgio delle Pertiche, con i musicisti MARIA E I BAGOLANTI

Animazione diretta da Stefania Celeghin

Alle 17.30

Musiche, canti e balli popolari dalla Romania con la partecipazione della cantante MARIA CIOBOTARU

Alle 18.00

Saluto delle Autorità

“MISS VENETO 2019” ELISA CHECCHIN Madrina della festa

Alle 18.15

SFILATA delle comunità presenti con PASSERELLA in costume tradizionale

alle 20.30 – Concerto

Ritmi, canti, danze dall’Africa dell’Ovest a cura di Afric-Racine Italia con la presenza del maestro Bruno Bruxtar

alle 21.30 – Concerto

Una carovana musicale per esplorare i Balcani, attraverso danze frenetiche e ballate struggenti delle popolazioni gitane che da secoli vi dimorano. Con gli AJDE ZORA

COLLABORAZIONI

Ass. Amici del Mali di Riese Pio X°

Ass. Beati i Costruttori di Pace – Padova

Ass. Faraja Onlus di Padova

Ass. Il Mondo Tuareg di Pordenone

Ass. Maliana e Amici nel Veneto di Padova

Ass. Mwanga Onlus di Reschigliano

Ass. NOI di Arsego, Cavino e San Giorgio delle Pertiche

Ass. Onlus Africa chiama di San Giorgio delle Pertiche

Ass. Shangri-la di San Giorgio delle Pertiche

Ass. SOS-Vita-Togo di San Giorgio delle Pertiche

Ass. Wifak di Caerano San Marco – Montebelluna

CARITAS di San Giorgio delle Pertiche, Arsego, Cavino

Comune di Misca – Simonyifalva (Romania)

Emergency di Padova

Gruppi Missionari di Arsego, Cavino e San Giorgio delle Pertiche

Gruppo Ambiente di San Giorgio delle Pertiche

Parrocchie di Arsego, Cavino, San Giorgio delle Pertiche

Via del Campo Ass. di San Giorgio delle Pertiche

Il programma può subire variazioni.

Per tutta la durata della festa vengono servite bibite equo-solidali/biologiche.

Le stoviglie utilizzate per i cibi sono in materiale biodegradabile.

Rispetta con noi l’ambiente!

(CSV di Padova)