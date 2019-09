Renzi: “Con Pd era finito l’amore”

“Meglio lasciarsi e smettere di litigare. Grazie a Italia Viva il governo è più forte perché ci sono più senatori e deputati che l’appoggiano”



Roma, 26 set. (AdnKronos) – “Grazie a Italia Viva il governo è più forte perché ci sono più senatori e deputati che l’appoggiano. Ma Italia Viva punta soprattutto a chi non crede più alla politica. Saremo un partito pieno di millennials, giovani e donne in tutti i ruoli di responsabilità”. Lo ha detto al Tg1. Quanto all’addio al Pd, “dopo 7 anni di litigi, l’amore era finito – ha osservato Renzi – Meglio volersi bene e lasciarsi andare che continuare a litigare dalla mattina alla sera”.

Il senatore ha poi spiegato che “le priorità per Italia Viva sono due: primo, non aumentare le tasse e secondo, un grande piano per i figli con più servizi per le donne, più asili, assegni per figli a carico e congedi parentali anche per i papà”.

Renzi ha parlato anche di Salvini: “Rappresenta tutto ciò che significa un avversario politico: ha pensato prima al suo interesse, poi a quello del Paese. E’ l’esatto l’opposto di quello che sono io”.

