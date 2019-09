“A mano libera”: liberarsi dallo stress attraverso la bella calligrafia

Un nuovo Rinascimento a Villa dei Vescovi

Villa dei Vescovi, Bene del FAI – Fondo Ambiente Italiano a Luvigliano di Torreglia (PD), nelle domeniche 8, 22 e 29 settembre

Si conclude domenica 29 settembre a Villa dei Vescovi, Bene del FAI – Fondo Ambiente Italiano, a Luvigliano di Torreglia (PD) il ciclo di incontri dedicati alla riscoperta in chiave contemporanea dei benefici di una “vita sobria”, per ritrovare l’armonia con arte, cultura e natura, dedicando più tempo a noi stessi, al benessere del corpo e della mente.

Liberarsi dallo stress della contemporaneità passa anche per la riscoperta di una pratica che sembrerebbe ormai andar via via perdendosi: la scrittura a mano e in corsivo, pratica che da sempre costituisce un momento centrale dell’esperienza formativa dei giovani, inteso come strumento di espressione, di comunicazione, ma soprattutto di pensiero e interpretazione della realtà.

Domenica 29 settembre, dalle ore 10 alle ore 19 si andrà “A mano libera”,dimenticandosi dell’incessante picchiettare delle dita sulla tastiera del computer per immergersi nella calligrafia, attraverso conferenze e laboratori di scrittura manuale animati da calligrafi dell’Associazione Calligrafica Italiana, rivolti sia al pubblico adulto che ai bambini.

Durante tutta la giornata sarà aperto anche lo spazio “Dal manoscritto medioevale alla calligrafia di oggi”, dove sarà possibile assistere a dimostrazioni di scritture storiche formali e stili espressivi moderni. Infine, il programma prevede una sessione di acquerello en plen air, “l’arte della pittura a mano libera”, in collaborazione con l’associazione Tauriliarte.

Il programma degli eventi potrebbe subire delle variazioni. Per modifiche e aggiornamenti consultare il sito www.villadeivescovi.it.

L’evento è realizzato con il Patrocinio di Regione del Veneto, Provincia di Padova e Comune di Torreglia.

Il calendario “Eventi nei Beni del FAI 2019” è reso possibile grazie al significativo sostegno di Ferrarelle, partner degli eventi istituzionali e acqua ufficiale del FAI; al fondamentale contributo di FinecoBank, già Corporate Golden Donor, che ha scelto di essere a fianco del FAI anche in questa occasione e di PIRELLI che conferma per il settimo anno consecutivo la sua storica vicinanza alla Fondazione. Per il secondo anno si conferma la prestigiosa presenza di Radio Monte Carlo in qualità di Media Partner. Per il triennio 2018-2020 le attività di valorizzazione di Villa dei Vescovi sono sostenute da Epta, azienda già vicina al FAI da molti anni e conosciuta sul territorio grazie ai suoi marchi Costan ed Eurocryor.

Per informazioni e prenotazioni

tel. 049.9930473

[email protected]

www.villadeivescovi.it

