A FLORMART (PD) IL DEBUTTO DI “PETBIO”. COLDIRETTI: LA SCIENZA IN CAMPO PER L’AGRICOLTURA SOSTENIBILE. L’UNIVERSITA’ BREVETTA L’USO DEI PEPTIDI IN CAMPAGNA

A FLORMART IL DEBUTTO DI “PETBIO”. COLDIRETTI: LA SCIENZA IN CAMPO PER L’AGRICOLTURA SOSTENIBILE

PRESENTATO IL BREVETTO DELL’UNIVERSITA’ DI PADOVA SUI PEPTIDI PER UNA CAMPAGNA VENETA SEMPRE PIU’ GREEN

26 settembre 2019 – L’uso dei peptibi nella lotta contro i patogeni della vite, del frumento e del riso è possibile. Lo conferma lo studio dell’Università di Padova realizzato in collaborazione con la Camera di Commercio e Coldiretti Veneto presentato oggi in occasione di Flormart, il salone internazionale del florovivaismo, durante un confronto tra esperti sulla difesa fitosanitaria ecosostenibile delle colture. Il progetto “PETBIO” propone l’impiego come agrofarmaci biodegradabili di peptidi ad attività antifungina. L’uso di questi composti organici la cui degradazione produce amminoacidi non tossici, permette di superare l’inaffidabilità degli antagonisti microbici in campo. La ricerca ha un impatto fortemente innovativo perchè fino ad oggi per arginare efficacemente i problemi causati da alcuni funghi fitopatogeni, era necessario ricorrere a pesticidi di sintesi. Lo studio universitario ha permesso di identificare peptidi efficaci contro alcuni dei più importanti patogeni per le colture del territorio, in particolare Plasmopara viticola e Botrytis cinerea, importanti patogeni della vite, Fusarium graminearum, pericoloso patogeno del frumento che contamina la granella con micotossine nocive per l’uomo e gli animali, e Pyricularia oryzae, responsabile della malattia nota come brusone del riso. “Il salto culturale degli operatori agricoli verso soluzioni attente all’ambiente è già in atto – ha spiegato Pietro Piccioni direttore di Coldiretti Veneto – sono 16mila gli ettari certificati a biologico e sono destinate ad aumentare le produzioni. Se la ricerca si schiera a fianco delle pratiche virtuose – ha detto Piccioni – l’alleanza con il consumatore si rafforza ulteriormente. Benessere e salute, tutela del paesaggio, conservazione del territorio sono l’obiettivo degli agricoltori che operano da sempre con le buone prassi agronomiche. Le scoperte come questa illustrata oggi sono a disposizione di tutti i produttori e interessano l’intera società”.

Nel pomeriggio seguiranno focus tematici interattivi nel corso dei quali si potrà discutere direttamente con i docenti su tecnologia, risultati e riscontri nei campi di applicazione.

(Coldiretti Veneto)