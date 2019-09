IL 16 OTTOBRE A PADOVA IL CONVEGNO SUL FUTURO DEL LAVORO PER PADOVA E PROVINCIA NEL MONDO DEL TERZIARIO

CONVEGNO SUL FUTURO DEL LAVORO A PADOVA E PROVINCIA ORGANIZZATO DA ENTE BILATERALE TERZIARIO PADOVA E ENTE BILATERALE TURISMO PADOVA E TERME EUGANEE

L’Ente Bilaterale Terziario Padova e l’Ente Bilaterale Turismo Padova e Terme Euganee organizzano un convegno gratuito che si terrà a Padova mercoledì 16 ottobre 2019 a partire dalle ore 9.00, nella Sala Conferenze della Camera di Commercio di Padova in piazza Zanellato, 21 (zona Stanga), per analizzare il tema “Commercio, turismo e Servizi: il fututo del lavoro per Padova e Provincia”.

Interverranno Tiziano Treu, presidente CNEL, Paolo Feltrin, politologo e docente di Analisi delle politiche pubbliche all’Università di Trieste, Tiziano Barone, direttore di Veneto Lavoro, Paolo Gubitta, docente di Organizzazione aziendale e direttore scientifico dell’Osservatorio Professioni Digitali dell’Università di Padova, Manuel Faè, imprenditore esperto di marketing, autore de “Il Succo del Web Marketing”, Elena Donazzan, assessore all’istruzione, formazione, lavoro e pari opportunità della Regione Veneto.

Sarà l’occasione per scopriere ed analizzare le sfide attuali e future del mondo del lavoro, quali i modelli di riferimento per l’occupazione e gli strumenti e le strategie per competere efficacemente al giorno d’oggi.

Nel corso del convegno verrà inoltre presentato il portale PADOVAJOB (www.padovajob.it), nato per semplificare l’incrocio tra domanda e offerta di lavoro. Realizzato dall’Ente Bilaterale Territoriale del Terziario Padova e dall’Ente Bilaterale Turismo Padova Terme Euganee offre un supporto concreto alle aziende e ai lavoratori del territorio.

La partecipazione al convegno è gratuita con registrazione obbligatoria.

Programma completo del convegno e registrazione a questo link:

https://www.entebilateralepadova.it/convegnopadova .

Per eventuali informazioni contattare l’Ente Bilaterale Terziario Padova o l’Ente Bilaterale Turismo Padova e Terme ai seguenti recapiti:

Telefono: 049 8209821 – 049 8209790 – Email: Questo indirizzo email è protetto dagli spambots. È necessario abilitare JavaScript per vederlo.

Padova 24 settembre 2019

(Ascom Padova)