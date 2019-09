A Verona un caffè al Caf

Al via il prossimo 21 Settembre 2019, dalle ore 10.00 (Sala Formazione ACLI della nuova sede di San Michele Extra in Via A. Guglielmi n.5 – Verona) l’iniziativa “un CAFFE’ al CAF. Attività formativa e informativa per associazioni 2019/2020”.

Un percorso formativo promosso dal CAF ACLI di Verona e dalle ACLI Provinciali, con il Patrocinio del Comune di Verona e dei Dipartimenti di Economia Aziendale e Scienze Giuridiche dell’Università di Verona.

L’iniziativa è realizzata con la collaborazione dell’Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili di Verona, della SIAE, da Mondial Marchi, dal Centro di Servizio per il Volontariato di Verona, da Fundraiserperpassione srl e UniCredit. Aderiscono all’iniziativa USacli e ACLI Arte e Spettacolo di Verona.

Si tratta di uno strumento di formazione e informazione a disposizione di tutti quei soggetti (Associazioni, Cooperative, Fondazioni, …) che operano nel non profit. Si

compone di 9 Workshop gratuiti aventi cadenza mensile; una Masterclass di 24 ore sul tema della progettazione e comunicazione della propria campagna di fundraising, peopleraising e 5perMille; un convegno finale sul tema delle riforma del III Settore.

Il 21 settembre al via il primo dei 9 workshop con il commercialista Giovanni Zambon, componente della Commissione No Profit dell’ODCEC di Verona, che interverrà su: “La gestione contabile e i libri sociali”. I successivi appuntamenti saranno sulla “Tutela dei diritti di autore” il 9 novembre e il 7 dicembre a cura di Siae Verona. L’11 gennaio e l’8 febbraio 2020 si parlerà di tutela del marchio con con Luca Campedelli e Riccardo Corridola di Mondial Marchi. Il 29 febbraio sarà il turno di Privacy e GDPR con Roberto Fior (UniVR), mentre il 4 aprile si parlerà di ADR e sistemi alternativi di soluzione delle controversie con l’avvocato Corrado Mora. Infine il 9 maggio l’ultimo workshop sarà dedicato alla responsabilità degli amministratori a cura di Alessandra Cordiano (UniVR) ed Elena D’Alessandro (CSV Verona).

Per informazioni e iscrizioni è possibile contattare il CAF ACLI di Verona al 045 8065523 o inviando una mail a [email protected]