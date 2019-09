FINO A 100MILA EURO PER REALIZZARE NUOVI PRODOTTI TURISTICI

FINO A 100.000 EURO DI CONTRIBUTI PER LE NUOVE IMPRESE ANCHE COMPLEMENTARI AL SETTORE TURISTICO TRADIZIONALE

La Regione Veneto finanzia le NUOVE IMPRESE (iscritte alla CCIAA in data successiva al 16/07/2018) anche complementari al settore turistico tradizionale, per la realizzazione di nuovi prodotti turistici.

E’ possibile presentare le domande per la richiesta di contributi sul POR FESR 2014-2020 Veneto, 3.3.4 sub A fino al 28 novembre 2019: per le aziende fino a € 100.000!

La domanda turistica cambia e l’offerta si deve adeguare con nuovi prodotti e nuovi servizi.

Premiate le soluzioni innovative, in particolare relative alla costruzione dell’offerta turistica del cicloturismo, del turismo equestre, del turismo enogastronomico e di altri segmenti turistici innovativi che valorizzino, tra gli altri, anche il patrimonio intangibile e immateriale, il patrimonio industriale e l’interpretazione di tale patrimonio anche attraverso l’innovazione digitale, per favorire il riposizionamento differenziato della destinazione turistica.

Un contributo a fondo perduto nella misura del 50% per sostenere le spese rientranti nelle seguenti categorie:

a) Acquisto beni e servizi funzionali alla creazione del prodotto turistico, acquisto mezzi di trasporto (no autovetture), acquisto terreni non edificati (max 10% progetto);

b) Interventi edilizi e di impiantistica finalizzati alla creazione di strutture ricettive (max 50% progetto) e spese di progettazione e collaudo (max € 3.000), spese per riqualificazione ambientale;

c) Spese per la promozione del prodotto turistico (20% progetto), spese di costituzione società (max € 3.000);

d) Spese per consulenze specialistiche per creazione e sviluppo prodotto turistico (max 5% progetto)

e) Spese per garanzie fornite da banche, assicurazioni e intermediari per la fidejussione per la richiesta di anticipo.

Per maggiori dettagli sul bando e sulla localizzazione degli interventi consulta la scheda in calce .

Cliccando sui bottoni sottostanti puoi verificare se la tua impresa è localizzata in uno dei comuni previsti dal bando



Contatta gli Uffici Ascom:

Email: Questo indirizzo email è protetto dagli spambots. È necessario abilitare JavaScript per vederlo.

Tel : 049 8209792 / 791

Padova 19 settembre 2019

SINTESI DEL BANDO

COMUNI ADERENTI ALL’OGD

COMUNI ATTRAVERSATI DA IPPOVIE

COMUNI CON CICLOVIE E CONFINANTI

