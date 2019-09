De Micheli Dal settore nautico tante soddisfazioni

Genova, 19 set. (AdnKronos) – “E’ la quarta volta che vengo al Salone negli ultimi undici anni. Questo è un settore che ci dà tante soddisfazioni. A me tocca da qualche giorno la responsabilità di un Ministero grande, ampio, che si occupa di tantissime cose e conoscere questo settore mi aiuta. Credo che nei prossimi giorni arriveremo all’approvazione definitiva del Codice della Nautica, noi faremo i regolatori e giustamente gli imprenditori faranno gli imprenditori”. Lo ha detto il ministro alle Infrastrutture e ai Trasporti Paola De Micheli, oggi a Genova per l’inaugurazione del 59esimo Salone Nautico.

Il ministro è intervenuto durante il convegno d’apertura della kermesse, “Le Capitali della Nautica: valori, territori, primati” insieme al presidente di Ucina-Confindustria Nautica Saverio Cecchi, al governatore ligure Giovanni Toti, Carlo Maria Ferro, Presidente Ice Agenzia, Massimo Fedriga, Presidente Regione Friuli-Venezia Giulia e Ermete Realacci, Presidente Fondazione Symbola.

“Lo Stato, il Governo ed il Parlamento – ha concluso il ministro – si devono fare carico di spingere sull’acceleratore per questa filiera, con un occhio lungo sulle sfide che il prossimo decennio imporrà”.

(Adnkronos)