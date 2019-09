Danani miglior libero del Campionato Sudamericano

Molta Kioene Padova presente alla “Festa della pallavolo veneta”. Ci sarà tempo fino all’11 ottobre per aderire alla campagna abbonamenti #DnaBianconero

La Kioene Padova festeggia il premio assegnato a Santiago Danani come miglior libero del Campionato Sudamericano. Con la sua Argentina ha sfiorato la vittoria del torneo, cedendo per 3-2 in finale contro il Brasile. «Siamo molto soddisfatti per Danani – dice il direttore sportivo della Kioene, Stefano Santuz – perché sta dimostrando sul campo le sue qualità. E’ un ragazzo serio e un ottimo lavoratore. In Superlega e con la Nazionale sta maturando la giusta esperienza che sarà di grande aiuto alla squadra per la prossima stagione». L’impegno di Danani con la Nazionale argentina proseguirà anche nelle prossime settimane, per cui l’atleta farà ritorno a Padova a pochi giorni dall’inizio del campionato, fissato per il 20 ottobre nella trasferta esterna a Modena.

LA KIOENE LASCIA IL SEGNO ALLA FESTA DELLA PALLAVOLO VENETA. C’era anche molta Kioene Padova alla “Festa della pallavolo veneta” che si è svolta lunedì sera alla Best Western Plus Net Tower di Padova. Oltre al capitano Dragan Travica, che insieme ad altri ospiti ha raccontato il mondo della pallavolo visto dal campo e dallo spogliatoio, sono stati molti i riconoscimenti assegnati ai bianconeri. A partire da Alberto Polo (oro alle Universiadi di Napoli 2019), Leonardo Ferrato (oro ai mondiali Under 19), lo scoutman Alberto Salmaso (argento ai Mondiali U20 femminili), Riccardo Gatto, Thomas Perazzato e Alessandro Tolin (secondi al Trofeo delle Regioni insieme all’allenatore in seconda Giorgio Sabbadin) e Tommaso Guzzo (selezione Veneto Beach volley).

L’11 OTTOBRE CHIUDE LA CAMPAGNA ABBONAMENTI. Ci sarà tempo fino a venerdì 11 ottobre per aderire alla campagna abbonamenti #DnaBianconero. Si ricorda che da questa stagione tutti i posti della Kioene Arena saranno numerati, consentendo ai tifosi di avere assicurata la propria postazione per l’intera stagione, anche in gradinata. Inoltre il valore dell’abbonamento sarà interamente ricompensato dalla generosità dei partner bianconeri. I benefit saranno disponibili fino ad esaurimento. Gli abbonamenti si potranno sottoscrivere solo on-line. Basterà visitare il sito www.pallavolopadova.com/abbonamenti, scaricare e compilare il modulo seguendo la procedura indicata. Qualora i tifosi fossero impossibilitati a passare alla Kioene Arena durante i test match pre season, potranno chiamare il numero 049-7386171 e accordare un appuntamento per il ritiro della tessera in sede allo Stadio Euganeo.

Alberto Sanavia

Ufficio stampa Kioene Padova

www.pallavolopadova.com

(Pallavolo Padova)