Programma completo 15° anniversario Puppy Walker

Piazza Zanellato, 21 – Padova

Giorno e Orario

Data – 21/09/2019

Inizio: 09:00 – Fine: 13:30

Luogo

Sala conferenze Aria

Nome dell’Associazione: Puppy walker OdV

Recapito telefonico per l’evento: 049 8056247

Email: [email protected]

Sito web: http://www.puppywalkerselvazzano.it

Tipologia:

In occasione del 15° anniversario l’associazione Puppy Walker ha organizzato 5 eventi per festeggiare questo importante traguardo.

Gli eventi sono in parte frutto di suggerimenti che ci sono stati dati da molte persone che, frequentando l’associazione, hanno fatto emergere una serie di bisogni e che noi abbiamo pensato di soddisfare mettendo insieme molti argomenti.

SABATO 21 SETTEMBRE

Convegno ” LUTTO E PETS ” Lasciare Andare, Un Atto d’Amore

l’evento e’ organizzato dalla professoressa Ines Testoni direttrice del Master in ” Death Studies & The End of Life, in collaborazione con l’associazione Puppy Walker e l’Ordine degli Psicologi del Veneto

dalle ore 9 (registrazione partecipanti dalle 8 alle 9) alle ore 13.30

Sala conferenze aria

Piazza Zanellato,21 Padova

evento gratuito

per gli amici non vedenti: per l’assegnazione dei posti riservati mandare mail a [email protected] lker.it

DOMENICA 22 SETTEMBRE

Corso primo soccorso animale

docente dott. Aldo Giovannella

dalle ore 8.30 alle ore 18.30 (pranzo offerto dalla ditta Exclusion)

presso l’associazione Mica Male

via Torino 1 Tencarola di Selvazzano (PD)

importante momento formativo per imparare tutte quelle tecniche utili a salvaguardare il tuo pets

evento a pagamento

per adesioni e info sui costi mandare mail a [email protected] lker.it

per gli amici non vedenti: prossimamente verrà preparato un corso a voi dedicato, che tenga presente bisogni e necessità

SABATO 28 SETTEMBRE

Lezione di osteopatia animale

dalle 14.30 alle 17.30

presso in centro civico Presca

via Cristoforo Colombo n.13

S.Domenico Selvazzano ( PD)

evento gratuito aperto a tutti

DOMENICA 29 SETTEMBRE

Lezione teorico/ pratica di fisioterapia animale

dalle 9 alle 12

presso la sede dell’associazione Puppy Walker

via Pietro Schiavo n 20

Selvazzano ( PD)

Evento gratuito riservato solo alle persone con cani guida e cani da assistenza, obbligatoria adesione a [email protected] lker.it

DOMENICA 29 SETTEMBRE ( Doppio appuntamento )

Forum sulla fiducia

dalle 13.45 alle 19 circa

presso l’associazione Mica Male

via Torino n 1

Tencarola di Selvazzano

Momento formativo di due ore con un coach che prevede un lavoro sulla fiducia ” cos’è’ la fiducia , “le varie facce della fiducia” con la presenza di testimonianze e l’utilizzo di filmati

di seguito si farà’ un’esperienza di uscita sugli argini di Tencarola e Selvazzano in coppia legati da un speciale braccialetto e uno dei due sara’ bendato, ogni 15 minuti si invertiranno i ruoli, questo per fare l’esperienza del fidarsi dell’altro. Al termine momento di condivisione e rinfresco finale.

E’ prevista sacca con materiale sia per la formazione che per la passeggiata e ristoro durante il percorso

per informazioni sul costo e iscrizioni contattare [email protected] lker.it

evento aperto a tutti

Siamo entusiasti di aver preparato questo ricco programma, e vi aspettiamo numerosi per condividere con voi tutto quello che i docenti che si sono messi a disposizione per noi sapranno darci, ai quali rivolgiamo un sentito ringraziamento.

(CSV di Padova)