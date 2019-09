EVENTI DI NETWORKING ALL’ASCOM CON ELISABETH GRAF

ALL’ASCOM DI PADOVA IL 23 SETTEMBRE UNICO APPUNTAMENTO FORMATIVO CON ELISABETH GRAF

Un nuovo importante convegno gratuito è stato organizzato da Ascom Servizi Padova spa con l’intervento di Elisabeth Graf, un’eccellenza di rientro in Italia, per lunedì 23 settembre.

Elisabeth Graf discuterà su come poter innovare i servizi attraverso approcci e strumenti di co-design con i clienti, a partire dalle ore 17 nella sede di Confcommercio Padova in P.zza V. Bardella, 3.

Il convengo è finanziato dalla Regione del Veneto nell’ambito del progetto FSE cod. 3706-0002-718-2018 – “SOCIAL-INNOV-UPPER: innovatori sociali in Regione Veneto”.

I posti sono limitati.

E’ opportuno affrettarsi ad iscriversi contattando lo 049/8209802 o scrivendo a Questo indirizzo email è protetto dagli spambots. È necessario abilitare JavaScript per vederlo.m.

Locandina

Padova 16 settembre 2019

(Ascom Padova)