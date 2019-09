Convegno “Recovery e Relazione di cura in salute mentale: le priorità per le persone e le loro famiglie”

Sto caricando la mappa …. Padiglione G. Rama dell’Ospedale dell’Angelo ULSS 3

Via Paccagnella 11 – Mestre

Data – 11/10/2019

Inizio: 08:30 – Fine: 17:00

Padiglione G. Rama dell’Ospedale dell’Angelo ULSS 3

Nome dell’Associazione: AITSaM ODV

Recapito telefonico per l’evento: 0422/710926

Email: [email protected]

Sito web: www.aitsam.it

Intento del Convegno, organizzato dall’ Associazione AITSaM e dall’Associazione Utenti Il sole di notte è lo sviluppo di informazione e riflessione sui principi fondanti del Recovery e della relazione di cura. Il concetto di Recovery risulta importante per orientare i servizi a promuovere interventi che vadano nella stessa direzione di ciò che gli utenti e i familiari ritengono essere indispensabile al loro percorso di ripresa e di guarigione.

Si ritiene importante fornire a tutti gli operatori partecipanti un aggiornamento su questo valido strumento abilitativo e promuovere per gli utenti interventi mirati e personalizzati di recupero del senso di sé, di appartenenza, di autogestione della malattia e di ricostruzione della propria vita all’interno della comunità, potenziare il ruolo di risorsa che la famiglia ricopre nell’arco di tutto il percorso. La migliore conoscenza del processo di Recovery, inoltre, se introdotta nei protocolli di presa in carico del paziente, offre agli utenti e ai loro familiari degli strumenti per superare la perdita di speranza e di controllo sulla propria vita, la dipendenza dai servizi, elementi che accompagnano e influenzano negativamente la malattia tanto quanto i sintomi. La relazione di cura è lo strumento fondante, incontro umano ancora prima che tecnico, su cui costruire un rapporto di fiducia reciproca oltre i pregiudizi, la diffidenza, la rinuncia…. Valorizzare il capitale umano, mettere la persona al centro.

Il Convegno prevede il coinvolgimento di Società scientifiche di Psichiatria, NPIA, MMG, Direttori dei DSM del Veneto, associazioni di Utenti e Familiari.

08.30 – Registrazione partecipanti

09.00 – Saluti delle autorità: direttore generale ULSS3 Serenissima, Presidente CSV Treviso

09.20 – Introduzione al tema: il punto di vista degli utenti e delle famiglie. Tali Mattioli Corona, presidente nazionale AITSaM; Giuseppe Pettinati, Presidente associazione Utenti Il Sole di Notte.

09.40 – La relazione di cura: cosa chiedono gli utenti e le famiglie, a cura dell’AITSaM e Il Sole di Notte

10.10 – Lo stigma nei Servizi di Salute Mentale, come superare l’ostacolo? Antonello Lasalvia – Prof. UNIVR

10.30 – Recovery: un punto di arrivo o di partenza? l principi e le evidenze. Dario Lamonaca – Direttivo nazionale SIRP

11.00 – Che cosa rende efficace la relazione terapeutica. Paolo Michielin – Prof. UNIPD

11.25 – Che cosa è utile fare e si dovrebbe cambiare nei DSM per orientarli al Recovery; Andrea Angelozzi – Direttore DSM ULSS3 Serenissima

11.50 – Farmacoterapia e centralità del paziente nei percorsi di cura nei DSM; Carola Tozzini – DSM ULSS2 Treviso

12.10 – Il ruolo del MMG: un riferimento e una collaborazione ineludibile MMG………

12.30 –Le cure e la loro efficacia: quali evidenze; Moreno De Rossi – DSM ULSS3

13.00 – Pausa

14.30 – Prevenzione: un obbiettivo ineludibile e realizzabile; Mirella Ruggeri – Prof. UNIVR

15.00 – La continuità della presa in carico dalla minore età all’età adulta: Michela Gatta – Prof. UNIPD

15.25 – La formazione relazionale degli Operatori: i principi dell’ ascolto e della comprensione; Gerardo Favaretto – Prof. UNIPD

15.50 – Le dimensioni del percorso: la relazione, gli obiettivi, il Progetto Terapeutico Personalizzato, la famiglia, la rete sociale; Bruno Forti – Direttore DSM ULSS 1 Dolomitica

16.15 – Tavola Rotonda. Considerazioni e dibattito e con le associazione delle famiglie e degli utenti, con il privato sociale, con gli operatori, con i partecipanti

17.00 – Chiusura sala

Per iscrizione: Segreteria Organizzativa: AITSaM ODV

via Comunale di Fratta 22- 31046 Oderzo (TV) tel. 0422/710926 fax 0422/200270

e-mail [email protected] – www.aitsam.it

